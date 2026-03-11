POLÍTICA
Moraes cede a apelo de Bolsonaro e libera visita de assessor de Trump
Darren Beattie deve ir à Papudinha no próximo dia 18 de março
Por Yuri Abreu
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou que Darren Beattie, assessor do presidente dos EUA, Donald Trump, visite o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), na Papudinha, em Brasília.
O encontro será na próxima quarta-feira, 18, às 10h, e atende a um pedido do liberal. Na ocasião, conforme a decisão de Moraes, Beattie irá acompanhado de um intérprete.
Eleições e polêmica
A expectativa é a de que Beattie desembarque no Brasil, na próxima semana, para compromissos em São Paulo e na capital federal. O objetivo da viagem é entender o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Além disso, ele deve participar de um evento voltado para o debate sobre os chamados minerais críticos.
O assessor do governo Trump já se envolveu em uma polêmica recente com o magistrado. Darren Beattie se referiu a Alexandre de Moraes como "coração da perseguição" a Bolsonaro.
Pedido negado
Ao fazer o pedido, a defesa de Bolsonaro tinha colocado como datas de preferência os dias 16 e 17 de março, na próxima semana, diferente do habitual, que sempre ocorre às quartas ou sábados. Alexandre de Moraes negou, definindo 18 como a data para a visita.
O ex-presidente da República está preso desde novembro de 2025, cumprindo 27 anos e três meses de pena pelos crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de outubro de 2022, na Papudinha.
