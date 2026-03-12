Menu
POLÍTICA
TENSÃO DIPLOMÁTICA

Aliados de Bolsonaro podem estar por trás da ofensiva dos EUA contra PCC e CV

Movimento ocorre em ano eleitoral e acende alerta em autoridades brasileiras

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/03/2026 - 8:37 h

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

Após influenciarem o tarifaço que foi aplicado pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também estariam ligados à mais nova ofensiva do governo Donald Trump contra o país: a ideia de classificar as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como terroristas.

A avaliação, de acordo com informações da GloboNews, é de diplomatas brasileiros e auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que detectaram a volta da influência de aliados do ex-presidente nas decisões da Casa Branca.

O caminho usado teria envolvido integrantes da gestão de Trump alinhados à ala mais radical do movimento Make America Great Again (Maga), slogan permanente do republicano que defende ações para tornar os Estados Unidos mais soberanos.

Leia Também:

Moraes cede a apelo de Bolsonaro e libera visita de assessor de Trump
Flávio Bolsonaro provoca Lula após desistência do petista; entenda
Bolsonaro apela ao STF para receber aliado de Trump na prisão
Lula desiste de ir ao Chile e evita encontro com Flávio Bolsonaro

Mas por que aliados de Bolsonaro estariam interessados nisso?

A leitura do governo brasileiro é que a proposta de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas teria o objetivo de criar uma armadilha política para Lula em um ano eleitoral.

Na prática, a avaliação dentro do governo é que uma classificação desse tipo para facções que atuam no país poderia abrir caminho para intervenções militares norte-americanas em território brasileiro, o que feriria a soberania nacional.

Até o momento, não houve posicionamento oficial nem declarações públicas de integrantes do governo brasileiro. A diplomacia trata o tema nos bastidores.

x