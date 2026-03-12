TENSÃO DIPLOMÁTICA
Aliados de Bolsonaro podem estar por trás da ofensiva dos EUA contra PCC e CV
Movimento ocorre em ano eleitoral e acende alerta em autoridades brasileiras
Por Ane Catarine
Após influenciarem o tarifaço que foi aplicado pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também estariam ligados à mais nova ofensiva do governo Donald Trump contra o país: a ideia de classificar as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como terroristas.
A avaliação, de acordo com informações da GloboNews, é de diplomatas brasileiros e auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que detectaram a volta da influência de aliados do ex-presidente nas decisões da Casa Branca.
O caminho usado teria envolvido integrantes da gestão de Trump alinhados à ala mais radical do movimento Make America Great Again (Maga), slogan permanente do republicano que defende ações para tornar os Estados Unidos mais soberanos.
Mas por que aliados de Bolsonaro estariam interessados nisso?
A leitura do governo brasileiro é que a proposta de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas teria o objetivo de criar uma armadilha política para Lula em um ano eleitoral.
Na prática, a avaliação dentro do governo é que uma classificação desse tipo para facções que atuam no país poderia abrir caminho para intervenções militares norte-americanas em território brasileiro, o que feriria a soberania nacional.
Até o momento, não houve posicionamento oficial nem declarações públicas de integrantes do governo brasileiro. A diplomacia trata o tema nos bastidores.
