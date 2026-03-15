Carlos Bolsonaro sobre pai na UTI: "Antibióticos não fizeram efeito"

Carlos Bolsonaro visitou o pai, Jair Bolsonaro, no hospital DF Star, em Brasília - Foto: Reprodução

O pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, no sábado, 14, para dar mais detalhes sobre o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde a última sexta-feira, 13, no hospital DF Star, em Brasília.

No texto, o filho 02 do liberal afirmou que o quadro do pai ainda continua grave. "Os antibióticos ainda não fizeram o efeito máximo com as dosagens que vêm sendo aplicadas e, como todo medicamento forte, acabam também podendo sobrecarregar os rins", escreveu.

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Segundo Carlos Bolsonaro, o ex-presidente continua tendo episódios de soluço e reclamou de estar febril. Disse ainda que o sofrimento do pai é visível, assim como o agravamento de seu quadro de saúde.

"Tenho certeza de que querem matar o presidente Jair Bolsonaro, assim como tenho certeza de que sua missão não acabou e que sua vida não será apagada como alguns desejam fazer com aquilo que ele representa e com a sua história", disse.

Cheguei há pouco de Santa Catarina e fui direto ao hospital para ver meu pai em Brasília. O presidente @jairbolsonaro ficou feliz e até esboçou um sorriso. Conversei rapidamente com os médicos, que disseram que seu quadro continua grave, pois os antibióticos ainda não fizeram o… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 15, 2026

Jair Bolsonaro tem piora no funcionamento dos rins, aponta boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma piora no funcionamento dos rins, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a sexta-feira, 13.

O liberal está internado na UTI da unidade de saúde com elevação dos marcadores inflamatórios. No entanto, o informe aponta que ele está clinicamente estável. Neste cenário, Jair Bolsonaro segue realizando tratamento com antibióticos.

Broncopneumonia

Bolsonaro deu entrada na unidade hospitalar na manhã de ontem, após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

Exames de imagem e laboratoriais confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.