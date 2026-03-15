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Carlos Bolsonaro sobre pai na UTI: "Antibióticos não fizeram efeito"

Pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para se manifestar, neste sábado, 14, sobre a saúde de Jair Bolsonaro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/03/2026 - 7:48 h

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Carlos Bolsonaro visitou o pai, Jair Bolsonaro, no hospital DF Star, em Brasília
Carlos Bolsonaro visitou o pai, Jair Bolsonaro, no hospital DF Star, em Brasília -

O pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, no sábado, 14, para dar mais detalhes sobre o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde a última sexta-feira, 13, no hospital DF Star, em Brasília.

No texto, o filho 02 do liberal afirmou que o quadro do pai ainda continua grave. "Os antibióticos ainda não fizeram o efeito máximo com as dosagens que vêm sendo aplicadas e, como todo medicamento forte, acabam também podendo sobrecarregar os rins", escreveu.

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Segundo Carlos Bolsonaro, o ex-presidente continua tendo episódios de soluço e reclamou de estar febril. Disse ainda que o sofrimento do pai é visível, assim como o agravamento de seu quadro de saúde.

"Tenho certeza de que querem matar o presidente Jair Bolsonaro, assim como tenho certeza de que sua missão não acabou e que sua vida não será apagada como alguns desejam fazer com aquilo que ele representa e com a sua história", disse.

Jair Bolsonaro tem piora no funcionamento dos rins, aponta boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma piora no funcionamento dos rins, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a sexta-feira, 13.

O liberal está internado na UTI da unidade de saúde com elevação dos marcadores inflamatórios. No entanto, o informe aponta que ele está clinicamente estável. Neste cenário, Jair Bolsonaro segue realizando tratamento com antibióticos.

Broncopneumonia

Bolsonaro deu entrada na unidade hospitalar na manhã de ontem, após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

Exames de imagem e laboratoriais confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

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Tags:

broncopneumonia Carlos Bolsonaro Jair Bolsonaro UTI

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