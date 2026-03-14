POLÍTICA
Bolsonaro segue estável na UTI e recebe oxigênio por cateter
Ex-presidente tem infecção pulmonar e continua sem previsão de alta
Por Isabela Cardoso
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado com uma infecção bacteriana no pulmão, segue com quadro estável e se alimenta com dieta pastosa, segundo atualização médica divulgada neste sábado, 14.
De acordo com o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o caso, Bolsonaro também recebe oxigênio por meio de cateter nasal e realiza sessões de fisioterapia.
O boletim mais recente, divulgado no início da tarde, informou que o ex-presidente permanece estável. No entanto, exames apontaram piora na função renal e em marcadores inflamatórios.
Esses indicadores são utilizados pelos médicos para monitorar a evolução da infecção e a resposta do organismo ao tratamento.
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Internação na UTI
Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, desde sexta-feira, 13. Exames de imagem e laboratoriais confirmaram o diagnóstico de infecção pulmonar, causada pela aspiração de líquido do estômago.
Até o momento, não há previsão para que o ex-presidente deixe a UTI. A equipe médica avalia que Bolsonaro deve permanecer internado por pelo menos sete dias, enquanto recebe acompanhamento e tratamento intensivo.
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