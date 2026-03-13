Bolsonaro tem broncopneumonia; conheça os riscos da doença para idosos

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- Foto: Ageência Brasil

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de 70 anos, foi diagnosticado com broncopneumonia nesta sexta-feira, 13, após passar mal durante a madrugada, apresentando episódios de calafrios e vômitos intensos. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Bolsonaro passou mal durante a madrugada desta sexta-feira, 13, e foi levado para atendimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Ele precisou ser encaminhado à unidade de saúde após avaliação médica onde está preso, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha".

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O ex-presidente também teria apresentado queda na saturação de oxigênio, o que levou à decisão de transferi-lo para uma unidade hospitalar com estrutura mais adequada.

O que é broncopneumonia?

A broncopneumonia atinge os brônquios, bronquíolos e alvéolos, formando múltiplos focos de inflamação nos pulmões.

De acordo com informações da Rede D'or, as causas mais comuns da doença decorrem de bactérias, vírus ou fungos, além de complicações de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas.

A infecção não é considerada contagiosa, porém, os microrganismos podem ser passados através de gotículas respiratórias ou contato físico próximo. Mas nem toda pessoa exposta desenvolverá a doença, que tem risco maior quando há imunidade baixa ou doença respiratória prévia.

Qual a diferença entre pneumonia e broncopneumonia?

Pneumonia: a inflamação costuma atingir uma área maior e contínua do pulmão, geralmente um lobo inteiro;

Broncopneumonia: é um tipo de pneumonia, mas o foco está na distribuição da inflamação nos pulmões. Neste caso, a infecção começa nos bronquíolos e se espalha para os alvéolos.

Por que a doença é mais comum em idosos?

A broncopneumonia é mais comum em crianças pequenas e idosos. No caso dos pacientes em terceira idade, os riscos aumentam devido a uma combinação de fatures como defesas imunológicas mais fracas, menor eficiência pulmonar e doenças associadas.

Enfraquecimento do sistema imunológico: com o passar do tempo, as pessoas enfrentam uma redução da eficiência do sistema imunológico, desta forma, o corpo começa a apresentar dificuldade para combater bactérias e vírus que causam infecções pulmonares;

com o passar do tempo, as pessoas enfrentam uma redução da eficiência do sistema imunológico, desta forma, o corpo começa a apresentar dificuldade para combater bactérias e vírus que causam infecções pulmonares; Diminuição da capacidade pulmonar: os idosos sofrem com a perda da elasticidade. Além disso, os músculos respiratórios ficam mais fracos, dificultando a eliminação de secreções e, assim, permitindo que microrganismos se multipliquem nos brônquios e alvéolos;

os idosos sofrem com a perda da elasticidade. Além disso, os músculos respiratórios ficam mais fracos, dificultando a eliminação de secreções e, assim, permitindo que microrganismos se multipliquem nos brônquios e alvéolos; Doenças crônicas: pessoas da terceira idade frequentemente têm doenças que aumentam o risco de infecção pulmonar como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Diabetes Mellitus, Insuficiência Cardíaca e doenças neurológicas que prejudicam a deglutição;

pessoas da terceira idade frequentemente têm doenças que aumentam o risco de infecção pulmonar como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Diabetes Mellitus, Insuficiência Cardíaca e doenças neurológicas que prejudicam a deglutição; Risco de aspiração: alterações na deglutição podem levar à entrada de alimentos ou saliva nas vias respiratórias, podendo desencadear broncopneumonia.

Boncopneumonia pode matar?



Ainda segundo a Rede D'or, a broncopneumonia tem cura, na maioria dos casos, principalmente quando diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada.

Os sintomas costumam melhorar entre dois e cinco dias após o início do tratamento adequado, variando conforme o microrganismo causador e a gravidade do quadro. No entanto, o tempo total de recuperação pode variar de 10 a 21 dias.

Em casos mais extremos, podem ocorrer complicações como insuficiência respiratória, derrame pleural, abscesso pulmonar, infecção generalizada e internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Essas complicações são mais frequentes em pessoas com imunidade baixa, idade avançada ou com doenças graves e podem levar à morte, em casa de tratamentos negligenciados, principalmente e idosos, crianças pequenas e pessoas com o sistema imunológico comprometido.

Conheça os principais sintomas:

Desta forma, é importante se atentar aos sinais e procurar auxílio médico ao perceber que algo está errado.

Como na maioria dos casos, a broncopneumonia começa com outra doença que afeta os pulmões, como a gripe, os sintomas podem ser confundidos com outras condições.

Por isso, atenção a esses sinais:

Tosse seca ou com catarro espesso;

Falta de ar ou dificuldade para respirar;

Chiado no peito;

Febre, geralmente alta, com calafrios e suor;

Dor no peito ao respirar fundo ou tossir;

Cansaço intenso e fraqueza;

Falta de apetite, mal-estar geral e dores no corpo;

Dor de cabeça, tontura, náuseas ou vômitos;

Confusão mental ou delírio, em idosos.

O diagnóstico dé realizado com base nos sintomas, histórico de saúde e exame físico do tórax, além da avaliação da respiração, temperatura e oxigenação.

Além disso, exames de imagem e laboratoriais como raio-X, tomografia computadorizada do tórax, exames de sangue, cultura do escarro e testes virais respiratórios, ajudam a confirmar a inflamação pulmonar, identificar a causa e avaliar a gravidade da doença.