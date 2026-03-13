Menu
SAÚDE
ALERTA

Casos de câncer em cães e gatos crescem 180%; saiba detalhes

Os atendimentos oncológicos de pest tiveram um aumento significativo nos últimos anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/03/2026 - 9:10 h

Os níveis da doença cresceram significativamente
Os níveis da doença cresceram significativamente

O número de casos de cães a gatos com câncer cresceu significativamente nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa recente da WeVets, os atendimentos oncológicos dos pets aumentaram em 180% em 2025.

Os dados ainda apontam que o avanço dos casos foi de 15% ao mês, com relação a 2024. Dentre os felinos, o número de tumores malignos é ainda maior, chegando a 90%, enquanto os cachorros possuem uma média de 70%.

O câncer de pele, do tipo mastocitomas, também é mais comum entre as raças boxer e pastor alemão. Por isso, é imprescindível que estes animais evitem exposições excessivas ao sol.

Além disso, o câncer costuma se manifestar com mais frequência em animais idosos. Dentre os tipos mais comuns estão adenocarcinoma mamário, tumor venéreo transmissível, hemangiossarcoma e osteossarcoma.

Vida longa

Apesar dos dados alarmantes, os animais estão vivendo mais tempo, mesmo com os diagnósticos da doença. O resultado disso é a identificação precoce, podendo dar mais possibilidades de tratamentos eficazes.

x