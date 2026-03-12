Menu
SAÚDE PÚBLICA

Vício em bets: Salvador planeja rede de apoio à saúde mental

Iniciativa reconhece o vício em jogos de azar como um problema de saúde pública

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/03/2026 - 11:45 h | Atualizada em 12/03/2026 - 13:14

Salvador pode ter rede de apoio para viciados em bets
Salvador pode ter rede de apoio para viciados em bets

O crescimento das apostas on-line (bets) e os impactos na vida das pessoas, especialmente entre os jovens e trabalhadores de baixa renda, podem fazer com que Salvador crie uma política municipal de atenção à saúde mental voltada para pessoas viciadas nos chamados jogos de azar — conhecida como ludopatia.

Apresentada em 2025, a proposta cria estratégias de prevenção, acolhimento e tratamento para pessoas que desenvolvem dependência em apostas, especialmente em plataformas digitais.

A iniciativa reconhece o vício como um problema de saúde pública e prevê ações articuladas entre diferentes áreas da administração municipal, como saúde, educação e assistência social.

Entre as medidas propostas estão campanhas educativas sobre os riscos das apostas, capacitação de profissionais da rede pública e atendimento especializado na Rede de Atenção Psicossocial.

Epidemia silenciosa

“Estamos vivendo uma verdadeira epidemia silenciosa de apostas on-line", afirmou o vereador Hamilton Assis (PSOL), autor do Projeto de Lei nº 303/2025.

"Muitas famílias têm enfrentado perdas financeiras, conflitos familiares e adoecimento mental por causa da dependência em jogos. O poder público precisa agir com políticas de prevenção e cuidado. Seja no município ou no governo do estado", completou o edil.

Vereador Hamilton Assis (PSOL)
Vereador Hamilton Assis (PSOL) | Foto: Antônio Queirós | CMS

Caso aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Bruno Reis, o projeto de Hamilton Assis autoriza o Executivo de Salvador a implementar a política por meio de ações educativas, assistenciais e de monitoramento, além de divulgar periodicamente dados sobre a cobertura e o impacto das medidas adotadas.

O que é a ludopatia?

A ludopatia é definida como um transtorno caracterizado pela perda de controle sobre o impulso de apostar, mesmo diante de consequências negativas para a saúde mental, para a vida financeira e para as relações sociais.

Operação apreende máquinas de jogos de azar e prende quatro pessoas
Influenciador expõe vício em jogos de azar: “Me tornei uma pessoa ruim"
Bahia registra aumento de 142% nos atendimentos por vício em jogos de azar em 2024

Efeitos no bolso e na saúde

Segundo estimativas do Banco Central, brasileiros chegam a apostar cerca de R$ 30 bilhões por mês em plataformas digitais. Além disso, um levantamento do Instituto DataSenado indica que a Bahia está entre os estados com maior número de apostadores em plataformas de apostas esportivas on-line.

Na rede pública de saúde da Bahia, os atendimentos relacionados ao vício em jogos também têm aumentado. Informações da Secretaria da Saúde do Estado apontam crescimento superior a 140% nos atendimentos ligados ao problema na Rede de Atenção Psicossocial entre 2023 e 2024.

