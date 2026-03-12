SAÚDE PÚBLICA
Vício em bets: Salvador planeja rede de apoio à saúde mental
Iniciativa reconhece o vício em jogos de azar como um problema de saúde pública
Por Yuri Abreu
O crescimento das apostas on-line (bets) e os impactos na vida das pessoas, especialmente entre os jovens e trabalhadores de baixa renda, podem fazer com que Salvador crie uma política municipal de atenção à saúde mental voltada para pessoas viciadas nos chamados jogos de azar — conhecida como ludopatia.
Apresentada em 2025, a proposta cria estratégias de prevenção, acolhimento e tratamento para pessoas que desenvolvem dependência em apostas, especialmente em plataformas digitais.
A iniciativa reconhece o vício como um problema de saúde pública e prevê ações articuladas entre diferentes áreas da administração municipal, como saúde, educação e assistência social.
Entre as medidas propostas estão campanhas educativas sobre os riscos das apostas, capacitação de profissionais da rede pública e atendimento especializado na Rede de Atenção Psicossocial.
Epidemia silenciosa
“Estamos vivendo uma verdadeira epidemia silenciosa de apostas on-line", afirmou o vereador Hamilton Assis (PSOL), autor do Projeto de Lei nº 303/2025.
"Muitas famílias têm enfrentado perdas financeiras, conflitos familiares e adoecimento mental por causa da dependência em jogos. O poder público precisa agir com políticas de prevenção e cuidado. Seja no município ou no governo do estado", completou o edil.
Caso aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Bruno Reis, o projeto de Hamilton Assis autoriza o Executivo de Salvador a implementar a política por meio de ações educativas, assistenciais e de monitoramento, além de divulgar periodicamente dados sobre a cobertura e o impacto das medidas adotadas.
O que é a ludopatia?
A ludopatia é definida como um transtorno caracterizado pela perda de controle sobre o impulso de apostar, mesmo diante de consequências negativas para a saúde mental, para a vida financeira e para as relações sociais.
Efeitos no bolso e na saúde
Segundo estimativas do Banco Central, brasileiros chegam a apostar cerca de R$ 30 bilhões por mês em plataformas digitais. Além disso, um levantamento do Instituto DataSenado indica que a Bahia está entre os estados com maior número de apostadores em plataformas de apostas esportivas on-line.
Na rede pública de saúde da Bahia, os atendimentos relacionados ao vício em jogos também têm aumentado. Informações da Secretaria da Saúde do Estado apontam crescimento superior a 140% nos atendimentos ligados ao problema na Rede de Atenção Psicossocial entre 2023 e 2024.
