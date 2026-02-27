Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍCIO FATAL

Influenciador expõe vício em jogos de azar: “Me tornei uma pessoa ruim"

O rapaz contou detalhes sobre os prejuízos que sofreu com o vício

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/02/2026 - 17:55 h | Atualizada em 27/02/2026 - 18:11

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O rapaz fez um desabafo emocionante sobre o vício
O rapaz fez um desabafo emocionante sobre o vício -

Cleber Zuffo usou seu perfil do Instagram para revelar que estava viciado em jogos de azar. Conhecido por participar do reality show ‘De Férias Com O Ex’, o influenciador digital afirmou que fez inúmeras dívidas para pagar o valor das apostas.

“Me tornei uma pessoa ruim, mau caráter. Fiz coisas que nunca condizeram com a minha ética”, disse ele, que chegou a pegar dinheiro com agiotas para pagar algumas de suas dívidas de valor exorbitante.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em seu relato, o rapaz explicou que o vício começou em 2020, durante a pandemia causada pela Covid-19, e seguiu até 2024. Neste período, ele chegou a pedir dinheiro a familiares e amigos, sem contar o real destino da quantia solicitada.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cléber zuffo (@cleberzuffo2)

Vício fatal

Em 2025, Cleber pediu ajuda dos pais e voltou a trabalhar, mas apostou todo o valor que tinha em mãos e perdeu tudo, chegando a pensar em tirar a própria vida para se livrar de vez do vício.

“De milhares de vezes que tentei parar, essa foi a gota d’água pra mim. Tentei suicídio porque o dinheiro que ganhei pra pagar dívidas, apostei de novo e perdi. Foi tão instantânea a vontade de suicídio, que não pensei duas vezes porque pra mim não tinha mais saída”, contou.

Em tratamento, o influencer confessou que teve uma nova recaída recente e alertou os seguidores e amigos sobre o perigo dos jogos de azar, ressaltando que eles podem destruir a vida das pessoas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cleber Zuffo influenciador Jogos de azar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O rapaz fez um desabafo emocionante sobre o vício
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

O rapaz fez um desabafo emocionante sobre o vício
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

O rapaz fez um desabafo emocionante sobre o vício
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

O rapaz fez um desabafo emocionante sobre o vício
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x