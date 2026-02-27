Influenciador expõe vício em jogos de azar: “Me tornei uma pessoa ruim"

O rapaz fez um desabafo emocionante sobre o vício - Foto: Reprodução | Instagram

Cleber Zuffo usou seu perfil do Instagram para revelar que estava viciado em jogos de azar. Conhecido por participar do reality show ‘De Férias Com O Ex’, o influenciador digital afirmou que fez inúmeras dívidas para pagar o valor das apostas.

“Me tornei uma pessoa ruim, mau caráter. Fiz coisas que nunca condizeram com a minha ética”, disse ele, que chegou a pegar dinheiro com agiotas para pagar algumas de suas dívidas de valor exorbitante.

Em seu relato, o rapaz explicou que o vício começou em 2020, durante a pandemia causada pela Covid-19, e seguiu até 2024. Neste período, ele chegou a pedir dinheiro a familiares e amigos, sem contar o real destino da quantia solicitada.

Vício fatal

Em 2025, Cleber pediu ajuda dos pais e voltou a trabalhar, mas apostou todo o valor que tinha em mãos e perdeu tudo, chegando a pensar em tirar a própria vida para se livrar de vez do vício.

“De milhares de vezes que tentei parar, essa foi a gota d’água pra mim. Tentei suicídio porque o dinheiro que ganhei pra pagar dívidas, apostei de novo e perdi. Foi tão instantânea a vontade de suicídio, que não pensei duas vezes porque pra mim não tinha mais saída”, contou.

Em tratamento, o influencer confessou que teve uma nova recaída recente e alertou os seguidores e amigos sobre o perigo dos jogos de azar, ressaltando que eles podem destruir a vida das pessoas.