PAZ INTERIOR
Salvador recebe encontro gratuito de meditação e relaxamento
Exercícios de respiração e atenção marcam encontro gratuito
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
Quem busca começar o dia com mais calma e atenção ao momento presente tem um convite no sábado, 14. A partir das 7h, a Praça dos Eucaliptos, no bairro Caminho das Árvores, recebe mais uma edição do Projeto Meditação na Praça, encontro gratuito que reúne participantes para exercícios de respiração, concentração e relaxamento.
Aberta ao público, a atividade é conduzida pelo psicólogo André Batista e convida os participantes a desacelerar em meio à rotina da cidade. Durante o encontro, são realizados exercícios simples de atenção ao presente e autopercepção, com o objetivo de estimular equilíbrio emocional, foco e bem-estar.
Leia Também:
Os encontros acontecem sempre no segundo sábado de cada mês e também têm como proposta valorizar os espaços públicos como locais de convivência e cuidado com a saúde mental. Segundo André Batista, a prática da meditação pode ajudar a cultivar presença e ampliar a consciência sobre si mesmo em um momento em que as pessoas estão cada vez mais conectadas às telas.
Para participar, basta levar um tapete, toalha ou canga. Quem preferir pode utilizar banquinho ou cadeira de praia para maior conforto durante a prática. Ao final da atividade, os participantes são convidados a compartilhar frutas em um momento de confraternização.
Serviço
Meditação na Praça
Quando: sábado (14/3)
Horário: 7h
Onde: Praça dos Eucaliptos – Caminho das Árvores
Mediação: André Batista
Quanto: gratuito
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes