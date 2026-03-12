Menu
SAÚDE
PAZ INTERIOR

Salvador recebe encontro gratuito de meditação e relaxamento

Exercícios de respiração e atenção marcam encontro gratuito

Redação

Por Redação

12/03/2026 - 2:07 h

Prática guiada de meditação acontece na Praça dos Eucaliptos às 7h
Quem busca começar o dia com mais calma e atenção ao momento presente tem um convite no sábado, 14. A partir das 7h, a Praça dos Eucaliptos, no bairro Caminho das Árvores, recebe mais uma edição do Projeto Meditação na Praça, encontro gratuito que reúne participantes para exercícios de respiração, concentração e relaxamento.

Aberta ao público, a atividade é conduzida pelo psicólogo André Batista e convida os participantes a desacelerar em meio à rotina da cidade. Durante o encontro, são realizados exercícios simples de atenção ao presente e autopercepção, com o objetivo de estimular equilíbrio emocional, foco e bem-estar.

Os encontros acontecem sempre no segundo sábado de cada mês e também têm como proposta valorizar os espaços públicos como locais de convivência e cuidado com a saúde mental. Segundo André Batista, a prática da meditação pode ajudar a cultivar presença e ampliar a consciência sobre si mesmo em um momento em que as pessoas estão cada vez mais conectadas às telas.

Para participar, basta levar um tapete, toalha ou canga. Quem preferir pode utilizar banquinho ou cadeira de praia para maior conforto durante a prática. Ao final da atividade, os participantes são convidados a compartilhar frutas em um momento de confraternização.

Serviço

Meditação na Praça

Quando: sábado (14/3)

Horário: 7h

Onde: Praça dos Eucaliptos – Caminho das Árvores

Mediação: André Batista

Quanto: gratuito

