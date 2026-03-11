Teatro Gamboa tem teatro, música e espetáculo premiado em nova programação

Teatro Gamboa apresenta cinco espetáculos entre teatro e música nesta semana - Foto: Divulgação

O Teatro Gamboa recebe nesta semana uma programação variada que reúne teatro, música e performances autorais. Entre os destaques está a temporada do espetáculo “O Avô e o Rio”, primeiro solo do ator Israel Barreto. A montagem, inspirada no conto homônimo do escritor baiano Aleilton Fonseca, segue em cartaz às quartas-feiras de março, com nova apresentação nesta quarta, 11, às 19h.

Em cena, o artista constrói uma narrativa poética sobre a relação entre um neto, seu avô e o rio que atravessa suas memórias, propondo reflexões sobre o tempo, a natureza e os impactos da modernização. Os ingressos custam R$ 25 e R$ 50 para o público presencial e R$ 15 para quem optar pela transmissão online.

Na quinta-feira, 12, também às 19h, a música ganha espaço com o show “Azul”, homenagem à obra de Djavan. No espetáculo, o cantor Brandão apresenta releituras em formato voz e violão, propondo uma escuta intimista do repertório do artista alagoano.

Clássicos como “Oceano”, “Meu Bem Querer” e “Outono” dividem espaço com faixas menos conhecidas, como “Capim”, “Lambada de Serpente” e “Doidice”. Os ingressos custam R$25 e R$50 para o público presencial, ou R$15 para assistir pela plataforma virtual do teatro.

A programação segue na sexta-feira, 13, às 19h, com o monólogo “Quando o coração transborda”, protagonizado por Maíra Oliveira. Em cena, a artista alterna interpretação, canto e execução de viola caipira e violão para conduzir o público por memórias, cartas e reflexões sobre arte, herança cultural e resistência.

O espetáculo foi criado em 2015 a partir da história do Esquadrão da Vida, grupo de teatro de rua fundado em 1979, em Brasília, por Ary Pára-Raios. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 40 para assistir presencialmente, ou R$ 15 na versão online.

No sábado, 14, às 18h, entra em cartaz a peça “Sobre nós”, dirigida por Diana Ramos. A trama acompanha o encontro de dois atores nos bastidores de um ensaio e usa essa situação para provocar reflexões sobre individualidade, trabalho artístico e vida pessoal. O espetáculo é interpretado por Daniele Tavares, Isadora Pires e Wagno Matos. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 40 para o público presencial, ou R$ 15 para quem optar pela transmissão virtual.

Encerrando a programação da semana, o solo “Criança Viada ou de como me disseram que eu era gay” retorna ao palco no domingo, 15, às 17h, após sessões esgotadas na temporada realizada entre janeiro e fevereiro. A peça é interpretada e escrita por Vinicius Bustani, com direção e dramaturgia de Paula Lice.

A montagem parte de experiências pessoais do ator para abordar a LGBTfobia vivida por crianças e adolescentes. Os ingressos custam R$ 25 e R$ 50 para assistir presencialmente e R$ 15 para acompanhar pela plataforma online do teatro.