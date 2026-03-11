Menu
Feira de Caxixis 2026: maior feira de artesanato do Brasil acontece em abril

Evento terá shows de Zezo, Tony Salles e Edson Gomes

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

11/03/2026 - 16:15 h

Feira de Caxixis 2026 espera milhares de visitantes no Recôncavo Baiano
Feira de Caxixis 2026 espera milhares de visitantes no Recôncavo Baiano

A Feira de Caxixis 2026, considerada a maior exposição de artesanato ao ar livre da América Latina, será realizada entre os dias 2 e 5 de abril, durante a Semana Santa, na cidade de Nazaré. Com tradição tricentenária, o evento reúne artesanato, gastronomia e manifestações culturais do Recôncavo Baiano, além de apresentações de artistas locais, regionais e nacionais.

Reconhecida como a mais antiga feira de cerâmica do Brasil, a Feira de Caxixis movimenta a economia local e atrai milhares de visitantes à cidade e municípios vizinhos.

Durante os quatro dias de programação, as praças Praça Dr. Alexandre Bittencourt e Praça Cel. José Bittencourt recebem milhares de peças de barro, os tradicionais “caxixis”, expostas pelos artesãos. A expectativa é superar o público de mais de 100 mil pessoas registrado na edição anterior.

Imagem ilustrativa da imagem Feira de Caxixis 2026: maior feira de artesanato do Brasil acontece em abril
| Foto: Divulgação

Um dos destaques do evento é a produção artesanal de Maragogipinho, distrito reconhecido como o maior centro ceramista da América Latina. Entre as peças expostas estão objetos decorativos, religiosos e utilitários, como vasos, luminárias, santos, quartinhas, talhas, porrões de água, além de travessas, panelas e moringas.

A programação musical de 2026 já confirmou atrações como Zezo, Tony Salles, Edson Gomes e Filhos de Jorge. Na edição de 2025, o evento contou com shows de Timbalada, Silvano Salles, Miriam Nascimento, Toque Dez, Solange Almeida, Jau e Tayrone.

Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas no perfil oficial da feira no Instagram: @feiradecaxixisoficial.

Tags:

Feira de Caxixis Maragogipinho semana santa

Ver todas

