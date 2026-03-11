Mostra estreia curtas feitos por jovens com Síndrome de Down

Siga o A TARDE no Google

Jovens com Síndrome de Down protagonizam e dirigem curtas-metragens em Salvador - Foto: Divulgação

O palco do Teatro 2 de Julho, em Salvador, recebe no dia 18 de março, às 18h30, a Mostra Nosso Olhar, evento que celebra arte, inclusão e protagonismo juvenil. A programação marca a estreia de dois curtas-metragens protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down.

Os filmes apresentados serão “A Praia dos Monstros” e “Passagem Secreta”, produções que nasceram a partir de um processo coletivo de criação e desenvolvimento artístico.

Projeto incentiva formação audiovisual

Realizado pela DMTZ Filmes, o Projeto Nosso Olhar foi idealizado com o objetivo de ampliar repertórios culturais e criar oportunidades reais de expressão artística para jovens com trissomia do cromossomo 21 (T21).

A iniciativa é dirigida por Diego Andrade e Maurício Castro e promoveu uma série de oficinas e encontros formativos voltados ao audiovisual.

Durante o processo, os participantes tiveram contato com diversas áreas da produção cinematográfica, incluindo:

roteiro

direção

fotografia

maquiagem

produção

Experiência também fortaleceu autonomia

Mais do que aprender técnicas, o projeto se tornou um espaço de descoberta e desenvolvimento pessoal para os participantes.

Ao longo das atividades, os jovens criaram histórias autorais, desenvolveram personagens e experimentaram diferentes formas de expressão artística. O resultado é refletido nos dois curtas que serão exibidos na mostra.

As produções trazem narrativas marcadas por imaginação, sensibilidade e autoria, construídas coletivamente durante o processo formativo.

Evento celebra inclusão e diversidade

A Mostra Nosso Olhar propõe mais do que a exibição de filmes. O evento foi concebido como um momento de celebração da diversidade e da potência transformadora da arte.

Durante a noite, os jovens participantes ocuparão o centro da cena, em uma iniciativa que reforça a importância da inclusão cultural e da criação de espaços de protagonismo.

Voltada para convidados, a mostra apresenta ao público o resultado de um processo criativo que busca ampliar perspectivas e estimular a participação artística de pessoas com deficiência.

O projeto conta com apoio da UniFTC, OS Viva Infância, Curso de Teatro ATO e do Governo da Bahia.