Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULTURA

Mostra estreia curtas feitos por jovens com Síndrome de Down

Evento no Teatro 2 de Julho celebra autonomia e talento de 40 novos artistas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/03/2026 - 12:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jovens com Síndrome de Down protagonizam e dirigem curtas-metragens em Salvador
Jovens com Síndrome de Down protagonizam e dirigem curtas-metragens em Salvador -

O palco do Teatro 2 de Julho, em Salvador, recebe no dia 18 de março, às 18h30, a Mostra Nosso Olhar, evento que celebra arte, inclusão e protagonismo juvenil. A programação marca a estreia de dois curtas-metragens protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down.

Os filmes apresentados serão “A Praia dos Monstros” e “Passagem Secreta”, produções que nasceram a partir de um processo coletivo de criação e desenvolvimento artístico.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Projeto incentiva formação audiovisual

Realizado pela DMTZ Filmes, o Projeto Nosso Olhar foi idealizado com o objetivo de ampliar repertórios culturais e criar oportunidades reais de expressão artística para jovens com trissomia do cromossomo 21 (T21).

A iniciativa é dirigida por Diego Andrade e Maurício Castro e promoveu uma série de oficinas e encontros formativos voltados ao audiovisual.

Leia Também:

Cartunista de A TARDE ganha prêmio internacional no Reino Unido
Do bar para o palco: musical transforma clássicos do arrocha em comédia
Salvador recebe Renato Prieto no espetáculo 'Chico Xavier em Pessoa'

Durante o processo, os participantes tiveram contato com diversas áreas da produção cinematográfica, incluindo:

  • roteiro
  • direção
  • fotografia
  • maquiagem
  • produção

Experiência também fortaleceu autonomia

Mais do que aprender técnicas, o projeto se tornou um espaço de descoberta e desenvolvimento pessoal para os participantes.

Ao longo das atividades, os jovens criaram histórias autorais, desenvolveram personagens e experimentaram diferentes formas de expressão artística. O resultado é refletido nos dois curtas que serão exibidos na mostra.

As produções trazem narrativas marcadas por imaginação, sensibilidade e autoria, construídas coletivamente durante o processo formativo.

Evento celebra inclusão e diversidade

A Mostra Nosso Olhar propõe mais do que a exibição de filmes. O evento foi concebido como um momento de celebração da diversidade e da potência transformadora da arte.

Durante a noite, os jovens participantes ocuparão o centro da cena, em uma iniciativa que reforça a importância da inclusão cultural e da criação de espaços de protagonismo.

Voltada para convidados, a mostra apresenta ao público o resultado de um processo criativo que busca ampliar perspectivas e estimular a participação artística de pessoas com deficiência.

O projeto conta com apoio da UniFTC, OS Viva Infância, Curso de Teatro ATO e do Governo da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura Inclusão Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jovens com Síndrome de Down protagonizam e dirigem curtas-metragens em Salvador
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Jovens com Síndrome de Down protagonizam e dirigem curtas-metragens em Salvador
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Jovens com Síndrome de Down protagonizam e dirigem curtas-metragens em Salvador
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Jovens com Síndrome de Down protagonizam e dirigem curtas-metragens em Salvador
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x