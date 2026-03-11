CULTURA
Mostra estreia curtas feitos por jovens com Síndrome de Down
Evento no Teatro 2 de Julho celebra autonomia e talento de 40 novos artistas
Por Isabela Cardoso
O palco do Teatro 2 de Julho, em Salvador, recebe no dia 18 de março, às 18h30, a Mostra Nosso Olhar, evento que celebra arte, inclusão e protagonismo juvenil. A programação marca a estreia de dois curtas-metragens protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down.
Os filmes apresentados serão “A Praia dos Monstros” e “Passagem Secreta”, produções que nasceram a partir de um processo coletivo de criação e desenvolvimento artístico.
Projeto incentiva formação audiovisual
Realizado pela DMTZ Filmes, o Projeto Nosso Olhar foi idealizado com o objetivo de ampliar repertórios culturais e criar oportunidades reais de expressão artística para jovens com trissomia do cromossomo 21 (T21).
A iniciativa é dirigida por Diego Andrade e Maurício Castro e promoveu uma série de oficinas e encontros formativos voltados ao audiovisual.
Durante o processo, os participantes tiveram contato com diversas áreas da produção cinematográfica, incluindo:
- roteiro
- direção
- fotografia
- maquiagem
- produção
Experiência também fortaleceu autonomia
Mais do que aprender técnicas, o projeto se tornou um espaço de descoberta e desenvolvimento pessoal para os participantes.
Ao longo das atividades, os jovens criaram histórias autorais, desenvolveram personagens e experimentaram diferentes formas de expressão artística. O resultado é refletido nos dois curtas que serão exibidos na mostra.
As produções trazem narrativas marcadas por imaginação, sensibilidade e autoria, construídas coletivamente durante o processo formativo.
Evento celebra inclusão e diversidade
A Mostra Nosso Olhar propõe mais do que a exibição de filmes. O evento foi concebido como um momento de celebração da diversidade e da potência transformadora da arte.
Durante a noite, os jovens participantes ocuparão o centro da cena, em uma iniciativa que reforça a importância da inclusão cultural e da criação de espaços de protagonismo.
Voltada para convidados, a mostra apresenta ao público o resultado de um processo criativo que busca ampliar perspectivas e estimular a participação artística de pessoas com deficiência.
O projeto conta com apoio da UniFTC, OS Viva Infância, Curso de Teatro ATO e do Governo da Bahia.
