CULTURA
CULTURA

Salvador recebe Renato Prieto no espetáculo 'Chico Xavier em Pessoa'

Espetáculo acontece no mês de abril, no Teatro da Cidade

Redação

Por Redação

09/03/2026 - 16:13 h | Atualizada em 10/03/2026 - 10:52

Renato Prieto em 'Chico Xavier em Pessoa'
Renato Prieto em 'Chico Xavier em Pessoa' -

Salvador será palco de uma das montagens espíritas mais emocionantes do teatro brasileiro. Nos dias 18 e 19 de abril de 2026, o Teatro da Cidade – Escola Villa, na Paralela, recebe o espetáculo “Chico Xavier em Pessoa”, estrelado por Renato Prieto.

Sinopse

Chico Xavier em Pessoa” é uma homenagem à trajetória e ao legado de Francisco Cândido Xavier, um dos maiores nomes da espiritualidade brasileira.

Em formato intimista, quase como uma conversa na sala de casa, o espetáculo apresenta uma experiência narrativa sobre a arte da escuta. A dramaturgia é construída como uma sabatina, em que Chico responde a perguntas cruciais sobre fé, vida, morte, eternidade e as inquietações existenciais do nosso tempo.

O texto é assinado por Rodrigo Fonseca, crítico de cinema e dramaturgo, parceiro de Renato Prieto no sucesso de bilheteria “Encontros Impossíveis”, em cartaz há nove anos no Brasil e no exterior. A direção é de Rogério Faria Jr., que aposta em um formato transmídia, mesclando encenação e recursos audiovisuais.

Renato Prieto encarna Chico Xavier com impressionante precisão, reproduzindo seu mineirês coloquial, seus gestos e sua delicadeza humana. Vozes de diferentes nomes do teatro e da dublagem dão vida aos personagens que dialogam com o médium em busca de conforto e esperança, incluindo a participação de Haroldo Dutra Dias, cuja voz integra o elenco de vozes da montagem.

Sobre Renato Prieto

Classificado como “popstar do sobrenatural” pelo jornal O Globo ao protagonizar o filme “Nosso Lar” (2010), visto por mais de quatro milhões de espectadores, Renato Prieto é um dos principais nomes do teatro de temática espiritual no Brasil.

Com mais de 6,6 milhões de espectadores ao longo de sua carreira em 15 espetáculos teatrais, o ator se dedica ao teatro espírita desde 1982, construindo uma trajetória marcada por qualidade artística e profundidade temática.

Em 2024, esteve novamente nas telas com “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, dirigido por Wagner de Assis.

Sobre o espetáculo, Prieto destaca:

“Quis oferecer ao público uma experiência íntima, quase como uma conversa na sala de casa. É um encontro com a memória, com a fé e com aquilo que permanece.”

Ficha Técnica

  • Espetáculo: “Chico Xavier em Pessoa”
  • Texto: Rodrigo Fonseca
  • Textos adicionais: Haroldo Dutra Dias, Dr. Carlos Eduardo Brito e De Lucca
  • Direção: Rogério Faria Jr.
  • Assistente de direção: Victor Meirelles
  • Técnica: Marcio Boti
  • Produção: Projeto Renato Prieto 30 anos e Arte Faz Parte Produções
  • Produção Executiva: Alessandra Carvalho / Marcos Santos

Elenco:

Chico Xavier – Renato Prieto

Vozes:

Élcio Romar, Carlos Caixeta, Victor Meirelles, Márcio Boti, Haroldo Dutra Dias, Maira Cavalga, Roger Jr, Alessandra Meirelles, José P. Ferro, Elaine Marques, Bernadete Vettorazzi, Dhu Moraes, Selma Brito, Iago Meirelles, Soninha de Paula, Paulo Paixão e Juliana dos Anjos.

Serviço

  • Espetáculo: Chico Xavier em Pessoa
  • Local: Teatro da Cidade – Escola Vila (Paralela) – Salvador
  • Datas: 18 e 19 de abril de 2026
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 minutos

Ingressos: http://bit.ly/teatrochicoxavierssa

