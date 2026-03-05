COLECIONADORES
DJs e mil discos: Feira do Vinil movimenta o centro de Salvador neste sábado
Dos clássicos do rock ao samba e metal, evento no Shopping Lapa une música, vinis e chopp artesanal
Por Rafael Tiago
O Shopping Center Lapa, em parceria com a Discodélia, promove neste sábado, 7, mais uma edição da sua tradicional Feira do Vinil. O evento, que já se consolidou no calendário cultural de Salvador, acontece das 10h às 19h na Praça de Eventos (Piso L1) e promete reunir colecionadores e curiosos em torno de mais de mil títulos de diversos gêneros.
Para esta edição, a feira aposta em um ambiente vibrante, unindo o garimpo de discos raros a uma programação musical comandada por especialistas. Os DJs Rylle, Kim Poletto, Paulo Cezar Forró e Jerônimo Sodré serão os responsáveis por embalar o público com sets que atravessam diferentes épocas e estilos musicais. Para completar a experiência, haverá venda de chopp artesanal do Barril do Chopp.
Novidades e interação
Além da venda tradicional, o evento traz duas ações inéditas para aproximar os amantes do "bolachão":
- Troca direta: Visitantes receberão adesivos de identificação para sinalizar que possuem discos para negociar, permitindo a troca direta entre o público sem intermediários.
- Brinde para primeiros compradores: As 50 primeiras pessoas que adquirirem qualquer item na feira — seja um disco, produto de brechó ou chopp — ganharão um vinil de presente.
Guia da Feira: o que você vai encontrar
Variedade de Gêneros:
- Rock, Jazz e Metal;
- Samba, MPB e Forró;
- Discos raros e itens de colecionador.
Expositores Confirmados:
A feira contará com 17 expositores, destacando-se lojas e brechós especializados como:
- Discodelia, Big Bazar e Neguh Discos;
- Bolachas Perdidas e Vinil Além do Caos;
- Abismo Metal Store e Retrofagia Discos;
- Bela Lugosi (Brechó) e Em Casa Quadros.
Serviço
- Evento: Feira do Vinil
- Onde: Shopping Center Lapa, Praça de Eventos (Piso L1)
- Quando: Sábado, 07 de março, das 10h às 19h
- Entrada: Gratuita
- Destaque: Sets de DJs ao vivo e ação de troca de discos entre visitantes.
