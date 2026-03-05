Menu
COLECIONADORES

DJs e mil discos: Feira do Vinil movimenta o centro de Salvador neste sábado

Dos clássicos do rock ao samba e metal, evento no Shopping Lapa une música, vinis e chopp artesanal

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

05/03/2026 - 13:47 h

Feira do Vinil ocorre no Shopping Center Lapa
Feira do Vinil ocorre no Shopping Center Lapa -

O Shopping Center Lapa, em parceria com a Discodélia, promove neste sábado, 7, mais uma edição da sua tradicional Feira do Vinil. O evento, que já se consolidou no calendário cultural de Salvador, acontece das 10h às 19h na Praça de Eventos (Piso L1) e promete reunir colecionadores e curiosos em torno de mais de mil títulos de diversos gêneros.

Para esta edição, a feira aposta em um ambiente vibrante, unindo o garimpo de discos raros a uma programação musical comandada por especialistas. Os DJs Rylle, Kim Poletto, Paulo Cezar Forró e Jerônimo Sodré serão os responsáveis por embalar o público com sets que atravessam diferentes épocas e estilos musicais. Para completar a experiência, haverá venda de chopp artesanal do Barril do Chopp.

Novidades e interação

Além da venda tradicional, o evento traz duas ações inéditas para aproximar os amantes do "bolachão":

  • Troca direta: Visitantes receberão adesivos de identificação para sinalizar que possuem discos para negociar, permitindo a troca direta entre o público sem intermediários.
  • Brinde para primeiros compradores: As 50 primeiras pessoas que adquirirem qualquer item na feira — seja um disco, produto de brechó ou chopp — ganharão um vinil de presente.

Novos editais destinam R$ 10 milhões para 149 projetos na Bahia
Chapada Diamantina terá projetos culturais financiados pela Lei Rouanet
Caçadores MG celebra 3 anos com shows de Ultra Bomb, Tio Rauz e Lote 7

Guia da Feira: o que você vai encontrar

Variedade de Gêneros:

  • Rock, Jazz e Metal;
  • Samba, MPB e Forró;
  • Discos raros e itens de colecionador.

Expositores Confirmados:

A feira contará com 17 expositores, destacando-se lojas e brechós especializados como:

  • Discodelia, Big Bazar e Neguh Discos;
  • Bolachas Perdidas e Vinil Além do Caos;
  • Abismo Metal Store e Retrofagia Discos;
  • Bela Lugosi (Brechó) e Em Casa Quadros.

Serviço

  • Evento: Feira do Vinil
  • Onde: Shopping Center Lapa, Praça de Eventos (Piso L1)
  • Quando: Sábado, 07 de março, das 10h às 19h
  • Entrada: Gratuita
  • Destaque: Sets de DJs ao vivo e ação de troca de discos entre visitantes.

