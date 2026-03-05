DJs e mil discos: Feira do Vinil movimenta o centro de Salvador neste sábado

Siga o A TARDE no Google

Feira do Vinil ocorre no Shopping Center Lapa - Foto: Divulgação

O Shopping Center Lapa, em parceria com a Discodélia, promove neste sábado, 7, mais uma edição da sua tradicional Feira do Vinil. O evento, que já se consolidou no calendário cultural de Salvador, acontece das 10h às 19h na Praça de Eventos (Piso L1) e promete reunir colecionadores e curiosos em torno de mais de mil títulos de diversos gêneros.

Para esta edição, a feira aposta em um ambiente vibrante, unindo o garimpo de discos raros a uma programação musical comandada por especialistas. Os DJs Rylle, Kim Poletto, Paulo Cezar Forró e Jerônimo Sodré serão os responsáveis por embalar o público com sets que atravessam diferentes épocas e estilos musicais. Para completar a experiência, haverá venda de chopp artesanal do Barril do Chopp.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Novidades e interação

Além da venda tradicional, o evento traz duas ações inéditas para aproximar os amantes do "bolachão":

Troca direta : Visitantes receberão adesivos de identificação para sinalizar que possuem discos para negociar, permitindo a troca direta entre o público sem intermediários.

: Visitantes receberão adesivos de identificação para sinalizar que possuem discos para negociar, permitindo a troca direta entre o público sem intermediários. Brinde para primeiros compradores : As 50 primeiras pessoas que adquirirem qualquer item na feira — seja um disco, produto de brechó ou chopp — ganharão um vinil de presente.

Guia da Feira: o que você vai encontrar

Variedade de Gêneros:

Rock, Jazz e Metal;

Samba, MPB e Forró;

Discos raros e itens de colecionador.

Expositores Confirmados:

A feira contará com 17 expositores, destacando-se lojas e brechós especializados como:

Discodelia, Big Bazar e Neguh Discos;

Bolachas Perdidas e Vinil Além do Caos;

Abismo Metal Store e Retrofagia Discos;

Bela Lugosi (Brechó) e Em Casa Quadros.

Serviço