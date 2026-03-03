Chapada Diamantina terá projetos culturais financiados pela Lei Rouanet

Siga o A TARDE no Google

Além da Bahia, a iniciativa contempla outros estados - Foto: Divulgação

O programa Rouanet no Interior foi lançado pelo Ministério da Cultura (MinC) e a Neoenergia Coelba com o objetivo de democratizar o financiamento cultural em regiões historicamente menos contempladas pela Lei Rouanet.

A iniciativa investirá R$ 6 milhões em projetos culturais realizados em municípios de pequeno porte da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo e em regiões administrativas periféricas do Distrito Federal.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O programa contempla, no mínimo, 30 projetos culturais com valor máximo de R$ 200 mil cada e busca fortalecer a produção artística e cultural fora dos grandes centros urbanos e viabilizar ações e iniciativas culturais em pequenas cidades.

Na Bahia, área de concessão da Neoenergia Coelba, os municípios da Chapada Diamantina serão beneficiados com o programa.

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), desde a última quinta-feira, 26.

Foco na regionalidade

Além do foco nas manifestações culturais em cidades de pequeno porte, o programa Rouanet no Interior prioriza projetos que apresentem ações afirmativas e de acessibilidade.

O regulamento estabelece critérios de pontuação para equipes compostas majoritariamente por mulheres, pessoas negras, indígenas, povos tradicionais, pessoas com deficiência e o público LGBTQIA+.

As propostas também devem contemplar as áreas de:

Artes Cênicas

Música

Artes Visuais

Humanidades

Patrimônio

As cidades contempladas são:

Bahia: Abaíra, Andaraí (Vila de Igatu), Barra da Estiva, Iramaia, Iraquara, Ibicoara, Jussiape, Lençóis, Mucugê, Palmeiras e Rio de Contas;

Pernambuco: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Egito, São José do Belmonte e Triunfo;

São Paulo: Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, Pariquera-Açu e Registro;

Rio Grande do Norte: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Parelhas e Serra Negra do Norte;

Distrito Federal: Ceilândia, Planaltina e Brazlândia.

O programa também estimulará a participação de proponentes iniciantes. Os agentes culturais que apresentam o primeiro projeto ao mecanismo de incentivo recebem pontuação extra e contam com a dispensa da comprovação de atuação prévia na área cultural.

Além disso, o edital incentiva manifestações específicas de grupos minorizados, como manifestações da cultura afro-brasileira, urbana, tradicional, da infância e a cultura DEF, com foco na preservação de saberes e no protagonismo de pessoas com deficiência.