Coletânea premiada tem relançamento em Salvador após 20 anos

Coletânea Tramela, de Rita Santana, ganha relançamento em Salvador - Foto: Divulgação

Vencedora do Prêmio Braskem de Cultura e Arte para autores inéditos, a coletânea Tramela, de Rita Santana, ganha relançamento em Salvador mais de vinte anos após sua estreia. A nova edição resgata a obra que projetou a escritora no cenário literário baiano e marca o retorno de sua prosa ao público, agora revista e ampliada com novos contos.

Publicada originalmente em 2004, a primeira edição de Tramela marcou a estreia de uma autora atenta às possibilidades de exploração dos caminhos e descaminhos da linguagem, projetando o nome de Rita Santana para um lugar de destaque no efervescente cenário literário da Bahia do novo milênio.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A partir daquele momento, sua trajetória editorial passou a se concentrar sobretudo na poesia, com títulos como Tratado das veias (2006), Alforrias (2012), Cortesanias (2019) e Borrasca (2024), consolidando-a como poeta reconhecida dentro e fora do Brasil.



Nova edição resgata obra rara e amplia leitores

Já há muito esgotado e considerado item raro em sebos, o livro retorna em edição rigorosamente revista pela autora e acrescida de quatro contos inéditos.

A publicação da Villa Olívia busca restituir o lugar de excelência da prosa de Rita Santana, oferecendo a novos leitores a oportunidade de revisitar a força narrativa, a atualidade temática e a inventividade de sua escrita.

As narrativas de Rita Santana, nas palavras da estudiosa de literatura Rosana Ribeiro Patrício na apresentação do volume, “são dádivas para leitores ávidos por desvendar escritas e destinos".

“É preciso saborear os treze contos desta nova edição com a mesma volúpia com que se apreciam os poemas da autora. Sua prosa é visceralmente poética, impondo-se como representações e alegorias que se consolidam num realismo cotidiano, duro, cruel e inescapável”, afirma.

E, adiante, Rosana ainda acrescenta, “a escrita de Rita Santana problematiza não apenas as vivências cotidianas, mas também as condições históricas que as moldam nas práticas socioculturais".

"Em várias cenas se manifestam os valores da negritude, quando personagens negros vivem conflitos internos e demonstram a necessidade de autoafirmação com base nos cultos ancestrais e na busca de suas forças e identidades. São personagens fortes, emblemáticos de sua condição social, em cenas que apontam questões ainda não resolvidas na contemporaneidade e que demandam reflexão, debate e superação. Tudo mediado pela poesia, com uma linguagem sensorial, elegante e envolvente, cheia de paixão e busca de diálogo”, completa.

Trajetória literária entre prosa e poesia

Nascida em Ilhéus, em 1969, Rita Santana é escritora e atriz, graduada em Letras pela UESC. Após conquistar o Prêmio Braskem de Cultura e Arte com Tramela, passou a construir uma trajetória marcada principalmente pela poesia, participando de diversas antologias e eventos literários, como a Bienal da Bahia e o Festival Internacional de Poesia de Buenos Aires.

O relançamento da obra reafirma a importância de sua produção em prosa dentro da literatura contemporânea baiana, reconectando leitores com o livro que inaugurou sua trajetória editorial.

Serviço

Lançamento do livro: “TRAMELA”, de Rita Santana