Exposição panorâmica chega a Salvador com obras icônicas

A mostra apresenta um amplo panorama da produção artística nacional - Foto: Divulgação | Rafael Adorján

A exposição Uma história da arte brasileira chega a Salvador no dia 10 de março de 2026, ocupando o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) com cerca de 80 obras do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio).

A mostra, concebida originalmente para a Cúpula do G20, apresenta um amplo panorama da produção artística nacional dos séculos 20 e 21 e marca a terceira etapa de sua itinerância pelo país.

Agora em cartaz na capital baiana — cidade fundamental para a história cultural brasileira — a exposição amplia o acesso público a obras emblemáticas e reforça o diálogo entre importantes instituições culturais nacionais.

A realização acontece em colaboração com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e integra um projeto de circulação que já passou por Belo Horizonte e Brasília.



Em 2025, a mostra iniciou sua itinerância nacional em Belo Horizonte, onde recebeu mais de 45 mil visitantes, seguindo depois para Brasília, cuja temporada foi encerrada no último dia 8 de fevereiro com cerca de 16 mil visitantes.

A adesão do público confirmou o interesse por um recorte abrangente da produção artística brasileira, consolidando o projeto como uma das grandes iniciativas recentes de difusão cultural no país.

Concebida inicialmente para a Cúpula do G20, realizada no MAM Rio em novembro de 2024, a exposição foi apresentada a chefes de Estado e delegações internacionais antes de ser aberta ao público carioca.

Um panorama da arte brasileira em diferentes gerações

Com curadoria de Raquel Barreto e Pablo Lafuente, curadora-chefe e diretor artístico da instituição carioca, respectivamente, a exposição oferece um panorama plural, articulando continuidades, rupturas, invenções e experimentações que atravessam diferentes gerações, linguagens e contextos históricos.

Organizada de forma cronológica, a seleção evidencia como a prática artística no Brasil interpreta o mundo, tensiona narrativas e instiga reflexões críticas.

O conjunto reúne trabalhos em diferentes suportes e momentos decisivos da arte no país, do modernismo às produções contemporâneas, com artistas como Adriana Varejão, Alberto da Veiga Guignard, Anita Malfatti, Beatriz Milhazes, Candido Portinari, Di Cavalcanti, Hélio Oiticica, Leonilson, Lygia Clark, Lygia Pape, Mario Cravo Neto, Sebastião Salgado, Tomie Ohtake, Tunga e Waltercio Caldas.

A presença desses nomes constitui uma oportunidade singular para escolas, projetos educativos e o público em geral, permitindo o contato direto com obras que integram a memória e os livros da história da arte brasileira.

Cinco eixos curatoriais estruturam a exposição

Organizada em cinco núcleos cronológicos, a mostra apresenta momentos decisivos da produção artística nacional. O primeiro aborda o Modernismo (1910–1950), marcado pela busca de identidade nacional. Em seguida, Abstracionismo e Concretismo (anos 1950) destacam o surgimento de grupos e manifestos que redefiniram o campo artístico.

O percurso segue com Nova Figuração e poéticas do conceito (anos 1960–1970), período de intensa experimentação em resposta à ditadura militar. O quarto núcleo contempla produções da década de 1980 até o presente, evidenciando pluralidades e transformações sociais, enquanto o último eixo, Imagens do Brasil contemporâneo, apresenta fotografias do comodato Joaquim Paiva, abordando aspectos sociais, políticos e culturais do país.

Itinerância amplia acesso à arte no país

Para Yole Mendonça, diretora executiva do MAM Rio, “é uma alegria ampliar o acesso ao acervo do museu por meio desta itinerância. Reunimos obras emblemáticas, profundamente representativas da arte brasileira, presentes no imaginário de diferentes gerações em todo o país. Levar esse conjunto a novos públicos reafirma o compromisso do MAM Rio com a circulação, a formação e o acesso à cultura”.

“Encerrar esse ciclo de itinerância em Salvador tem um significado especial, sobretudo no MAM Bahia, instituição irmã do MAM Rio, com a qual compartilhamos a vocação moderna e o compromisso com a experimentação e a formação de públicos. A apresentação da mostra nesse contexto reforça vínculos históricos entre os dois museus e amplia o diálogo entre suas coleções e trajetórias”, comenta Raquel Barreto.

Para Marília Gil, diretora do MAM-BA, “Para o MAM Bahia é uma honra receber essa mostra do MAM Rio e retomar a parceria com o CCBB. Enriquece e dinamiza a nossa programação reforçando um importante diálogo com outros acervos, circuitos e equipamentos culturais. Nosso público, especialmente a juventude baiana, merece conhecer de perto esse rico recorte da história da arte brasileira”.

Já Júlio Paranaguá, gerente geral do CCBB, afirma que “é motivo de orgulho para o Centro Cultural Banco do Brasil promover a exposição Uma História da Arte Brasileira junto com duas instituições tão relevantes (MAM Rio e MAM Bahia). Realizar essa mostra em Salvador reafirma a nossa missão de ampliar a conexão das pessoas com a cultura.”

“A exposição evidencia como a prática artística interpreta o mundo, revela tensões históricas e amplia nossa percepção das múltiplas histórias que compõem a arte brasileira”, afirmam os curadores.

Instituições que constroem o projeto

Inaugurado em 1948, o MAM Rio abriga uma das mais relevantes coleções de arte moderna e contemporânea do país, com mais de 16 mil obras, entre coleção própria e acervos em comodato dedicados às artes visuais e à fotografia. Ao longo de 77 anos, o museu consolidou sua atuação na formação de públicos e no fortalecimento da função educativa e cidadã da arte.

O Centro Cultural Banco do Brasil, responsável pela itinerância, é uma rede de espaços culturais mantida pelo Banco do Brasil e atualmente avança na implantação de sua unidade em Salvador, que ocupará o Palácio da Aclamação.

Já o Museu de Arte Moderna da Bahia, localizado no Solar do Unhão às margens da Baía de Todos os Santos, é um dos principais espaços dedicados à arte moderna e contemporânea no Brasil, reunindo patrimônio histórico e produção artística atual desde sua criação.

Serviço

Exposição: “Uma história da arte brasileira”