Festival da Lama no Japão: veja fotos do Warabi Hadaka Matsuri
Homens seminus mergulham em arrozais em ritual centenário para atrair sorte e boas colheitas
Por Rafael Tiago
Anualmente, no mês de fevereiro, a cidade de Yotsukaido, na província de Chiba, torna-se o palco de um dos eventos mais singulares do Japão: o Warabi Hadaka Matsuri, popularmente conhecido como o "Festival da Lama".
Diferente de outros festivais "nus" do país, o foco aqui é o contato direto com a terra. Os participantes, vestindo apenas o tradicional fundoshi (tangas brancas), mergulham nos arrozais gelados para lutar uns contra os outros e, principalmente, contra a lama.
Poder da lama na tradição japonesa
Para os locais, a lama não é apenas sujeira, mas um símbolo de fertilidade e proteção. Durante o ritual, os homens espalham o barro no rosto uns dos outros e até mesmo em crianças trazidas pelos pais, acreditando que o ato garante saúde para os pequenos e uma colheita abundante para a região.
O festival é um rito de passagem e uma celebração da resistência física, realizado mesmo sob as baixas temperaturas do inverno japonês. As imagens capturam a energia caótica, os sorrisos e a espiritualidade xintoísta que permeia cada mergulho no arrozal sagrado.
Onde e quando ocorre o Festival da Lama
Se você planeja visitar o Japão e quer presenciar este espetáculo visual, confira os dados:
- Localização: Yotsukaido, Província de Chiba (aproximadamente 1 hora de Tóquio).
- Data: Geralmente ocorre no dia 25 de fevereiro.
- Como chegar: Acesso fácil via JR Sobu Line até a estação de Yotsukaido.
- Configuração de crime: No Japão, o ato de exposição nesses festivais é estritamente cultural e religioso, não configurando atentado ao pudor sob as leis locais, desde que realizado nos perímetros do evento tradicional.
