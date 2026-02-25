Festival da Lama no Japão: veja fotos do Warabi Hadaka Matsuri

Para os locais, a lama é um símbolo de fertilidade e proteção - Foto: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Anualmente, no mês de fevereiro, a cidade de Yotsukaido, na província de Chiba, torna-se o palco de um dos eventos mais singulares do Japão: o Warabi Hadaka Matsuri, popularmente conhecido como o "Festival da Lama".

Diferente de outros festivais "nus" do país, o foco aqui é o contato direto com a terra. Os participantes, vestindo apenas o tradicional fundoshi (tangas brancas), mergulham nos arrozais gelados para lutar uns contra os outros e, principalmente, contra a lama.

Poder da lama na tradição japonesa

Para os locais, a lama não é apenas sujeira, mas um símbolo de fertilidade e proteção. Durante o ritual, os homens espalham o barro no rosto uns dos outros e até mesmo em crianças trazidas pelos pais, acreditando que o ato garante saúde para os pequenos e uma colheita abundante para a região.

O festival é um rito de passagem e uma celebração da resistência física, realizado mesmo sob as baixas temperaturas do inverno japonês. As imagens capturam a energia caótica, os sorrisos e a espiritualidade xintoísta que permeia cada mergulho no arrozal sagrado.

Onde e quando ocorre o Festival da Lama

Se você planeja visitar o Japão e quer presenciar este espetáculo visual, confira os dados: