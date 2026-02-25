600 passageiros passam a noite presos em aviões em aeroporto

Passageiros já estavam prontos para partir quando as aeronaves tiveram sua decolagem cancelada - Foto: Divulgação

Um inverno rigoroso obrigou cerca de 600 passageiros de seis voos a passar a noite dentro de aviões no aeroporto de Munique, na Alemanha. Isso aconteceu após fortes nevascas cancelarem diversos voos na noite da última quinta-feira, 19.

A informação foi divulgada no domingo, 22, por um porta-voz da companhia aérea alemã Lufthansa.

Os passageiros já estavam embarcados e prontos para partir quando as aeronaves tiveram sua decolagem cancelada devido ao acúmulo de neve.

A administração do Aeroporto Franz Josef Strauss informou que não havia ônibus disponíveis para recolher os passageiros ou vagas suficientes para todos os aviões junto aos fingers dos terminais, o que acabou forçando todos a permanecer a bordo durante a noite.

"Devido ao horário avançado da madrugada e a falhas na comunicação, o transporte por ônibus ficou fortemente limitado", afirmou o aeroporto.

Mais de 100 cancelamentos

A forte neve provocou atrasos e mais de 100 cancelamentos ao longo do dia. Apesar da proibição de voos noturnos em Munique, algumas aeronaves chegaram a receber permissão especial para decolar até 1h da manhã.

Porém, mesmo as seis aeronaves devidamente preparadas e com check-in concluído não conseguiram autorização final para decolar devido ao mau tempo.

Com o terminal cheio e pouca disponibilidade de ônibus, passageiros e tripulantes tiveram de passar a noite dentro dos aviões estacionados na pista. Somente nas primeiras horas da manhã de sexta-feira é que os ônibus começaram a buscar os viajantes.

A Lufthansa afirmou não saber explicar por que não havia veículos disponíveis durante a madrugada.

A administração do Aeroporto de Munique pediu desculpas aos passageiros afetados. "Estamos cientes de que a situação na noite de quinta-feira foi difícil e incompreensível para os passageiros. Pedimos sinceras desculpas aos passageiros afetados", disse

Compensações

A Lufthansa informou que já iniciou, na sexta‑feira, o contato com os passageiros afetados e que todos os clientes envolvidos receberão as compensações devidas conforme previsto pelas regras da companhia e da União Europeia.

Segundo o grupo, cinco dos seis voos afetados pertenciam à própria Lufthansa ou a companhias integrantes do conglomerado.

Além de três voos da própria companhia com destino a Singapura, Copenhague e Gdansk, dois voos da Air Dolomiti para Graz e Veneza também foram afetados pela forte nevasca que atingiu o Aeroporto de Munique. Um voo de outra companhia aérea também entrou na lista de cancelamentos.

Com tantos cancelamentos, as posições de estacionamento de aeronaves no terminal ficaram lotadas, obrigando várias aeronaves a serem colocadas em áreas externas. Devido ao horário avançado e a falhas de comunicação entre as equipes, o transporte por ônibus foi drasticamente reduzido.

Além disso, o aeroporto afirmou que os passageiros foram atendidos "da melhor forma possível". A Lufthansa disse que os aviões permaneceram aquecidos e com fornecimento de energia, garantindo algum conforto aos viajantes que ficaram a bordo.