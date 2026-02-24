Menu
MEDICINA

Milagre da ciência: mulher que nasceu sem útero dá a luz após receber transplante

Procedimento foi considerado histórico por envolver uma doadora falecida

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

24/02/2026 - 22:41 h

Grace Bell ao lado do marido e do filho Hugo
Grace Bell ao lado do marido e do filho Hugo

Pela primeira vez na história do Reino Unido, uma mulher que nasceu sem útero conseguiu engravidar e dar à luz após receber um transplante do órgão de uma doadora falecida. O nascimento aconteceu em Londres, no Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, e ganhou repercussão internacional após ser divulgado por veículos locais.

Grace Bell, a mãe da criança, nasceu com a rara síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), condição que impede o desenvolvimento do útero e pode afetar uma a cada 4500 mulheres, apesar de a mulher ter ovários funcionais. Ela sempre soube que não poderia engravidar naturalmente.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diagnósticos desse tipo costumam ser devastadores para as pacientes, que até então precisam se limitar à adoção ou gestação por barriga de aluguel. Contudo, o avanço da ciência e da medicina permitiu que essa realidade fosse mudada.

Cirurgia permitiu a gravidez

Grace Bell passou pela cirurgia, considerada complexa e altamente delicada, em 2024. O procedimento envolveu uma equipe multidisciplinar de cirurgiões, especialistas em transplantes, fertilidade e imunologia.

Após a recuperação, a mulher iniciou a etapa da fertilização in vitro (FIV), com embriões que haviam sido gerados anteriormente com os próprios óvulos de Grace. Meses depois, veio a confirmação de que ela estava grávida.

O bebê, chamado Hugo, nasceu saudável por cesariana. O nascimento da criança foi considerado um divisor de águas para a medicina britânica, além de levantar a possibilidade de casos como o de Grace se tornarem cada vez mais comuns.

Médicos avaliam que o útero transplantado poderá ser removido futuramente, já que o transplante geralmente tem caráter temporário com finalidade reprodutiva.

Caso surpreende, mas não é pioneiro

Apesar de chocar o mundo, o caso de Grace Bell não é o primeiro da história. Em 2014, uma mulher na Suécia já havia dado à luz após receber um útero transplantado.

A grande diferença é que o caso na Suécia envolveu uma doadora viva, enquanto Grace Bell recebeu o útero de uma doadora já falecida, o que amplia significativamente as possibilidades, já que aumenta o número potencial de doações e reduz riscos para doadoras vivas.

Especialistas afirmam que o procedimento ainda é considerado experimental, mas os resultados são cada vez mais promissores. Estima-se que milhares de mulheres no mundo vivam com infertilidade uterina causada por malformações congênitas, cirurgias oncológicas ou complicações médicas.

Procedimento já acontece no Brasil

O primeiro transplante de útero bem-sucedido entre pacientes vivas foi realizado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em agosto de 2024. Uma mulher que havia nascido sem o útero devido a uma síndrome rara de má-formação congênita, recebeu o órgão da própria irmã.

A iniciativa ocorreu em parceria com uma equipe médica sueca chefiada por Mats Brännström, precursor na realização de transplante uterino no mundo e que possibilitou o nascimento do primeiro bebê a partir de um útero transplantado, em 2014.

No entanto, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP já havia feito história em 2017, quando realizou o primeiro transplante de útero a partir de uma doadora falecida, que resultou no nascimento de um bebê saudável.

Quais os riscos para quem recebe o útero?

Como em qualquer outra cirurgia, existem riscos como reações à anestesia, infecções e sangramentos. Em relação ao procedimento de transplante de útero, especificamente, existe a possibilidade de ocorrer a trombose ou ainda rejeição ao órgão.

Além disso, não é possível engravidar de forma natural após o transplante, já que não é feito o transplante das tubas uterinas. Como alternativa, a família pode optar pela fertilização in vitro (FIV).

x