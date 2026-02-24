É mais econômico? Descubra se leite em pó substitui o whey protein

Descubra se leite em pó substitui o whey protein - Foto: Reprodução| Freepik

Para muitas pessoas, trocar o whey protein por leite em pó desnatado tem sido uma alternativa para economizar. Como o produto é derivado do leite, muitos acreditam que ele pode substituir o suplemento proteico na dieta. Mas a troca é recomendada por profissionais da área?

Segundo o nutricionista Cláudio Cunha, especialista em Fisiologia do Exercício, em entrevista ao Portal A TARDE, a troca pode até ser uma opção, mas pode impactar a rotina de treinos, já que a absorção é diferente da do whey protein.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Whey é uma proteína isolada do leite, então tem alta concentração proteica e absorção rápida. O estímulo para a síntese muscular é maior. Já o leite é um alimento que podemos considerar completo, porém o nível de proteína é muito mais baixo. Além disso, ele contém maior concentração de lactose e gordura, o que torna a absorção mais lenta e pode dificultar um pouco”, afirma o profissional.

Na avaliação do especialista, a substituição não é a melhor escolha, principalmente para quem busca maior controle calórico e melhores resultados ou desempenho.

“Na prática, pensando em saúde de forma geral e até em um emagrecimento moderado, a troca pode ser feita, sim. Mas, na minha opinião, não é a melhor opção. Para quem busca hipertrofia mais eficiente e maior controle calórico, o whey é mais vantajoso. Ele entrega mais proteína com menos calorias”, explica.

É mais econômico?

Entre os prós e contras da substituição, o leite se destaca pelo custo mais acessível. Para o nutricionista, caso o objetivo não seja atingir um alto valor proteico, o leite pode ser uma alternativa interessante para quem deseja ganhar peso ou manter o peso corporal.

“O leite normalmente é mais econômico e pode ser uma alternativa interessante financeiramente. Porém, ele tem menos proteína por porção. Será necessário consumir uma quantidade maior para alcançar o mesmo valor proteico do whey, o que aumenta também a ingestão de carboidratos e calorias”, destaca.

Como substituir o whey?

Já a nutricionista Alice Alagia ressalta que a substituição depende do objetivo da dieta. Segundo ela, existem diversas outras fontes de proteína, além do leite, que podem contribuir para o aporte proteico diário.

Fontes de proteína animal: frango, carne vermelha, carne de porco, peixe, frutos do mar, ovos, leite e derivados.

frango, carne vermelha, carne de porco, peixe, frutos do mar, ovos, leite e derivados. Fontes proteínas vegetais: (também são boas opções apesar de não serem tão bem absorvidas como as proteínas de origem animal: leguminosas (soja, tofu, lentilha, grão de bico, feijão), oleaginosas (amendoim, amêndoa, nozes), cereais (aveia, quinoa), sementes (chia, linhaça, sementes de girassol).

Diferença entre whey e leite em pó

A principal diferença entre whey protein e leite em pó está no potencial nutricional. De acordo com a nutricionista, o whey é mais concentrado em proteína e possui melhor absorção pelo organismo.

Já o leite em pó contém menor concentração proteica e maior quantidade de carboidratos (lactose) e gordura, além de ter digestão mais lenta.

“O whey protein é um subproduto do leite, especificamente a proteína do soro do leite. Ele é rico em proteína e possui menor quantidade de carboidratos (lactose), gordura e calorias, além de ter absorção facilitada. O leite em pó também contém proteína, carboidrato e gordura, mas apresenta menor concentração proteica e é mais calórico. Sua digestão e absorção são mais lentas quando comparadas ao whey”, conclui Alice em entrevista ao Portal A TARDE.