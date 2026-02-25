Eclipse lunar total ocorrerá na próxima semana; saiba como assistir

Siga o A TARDE no Google

Lua de Sangue tem tom avermelhado - Foto: Ilustrativa/Reprodução/Freepik

A próxima terça-feira, 3, terá um eclipse lunar, fenômeno conhecido como “Lua de Sangue”. Apesar da expectativa, o evento não poderá ser visto em sua totalidade no Brasil.

A maior parte do Brasil observará apenas uma fase penumbral: quando a Lua passa pela parte mais clara da sombra da Terra, provocando um leve escurecimento que pode até passar despercebido.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e em áreas do oeste do Mato Grosso, será possível acompanhar uma fase parcial mais perceptível no início da manhã.

Por que a Lua fica vermelha?

O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Durante esse alinhamento, a Lua pode ganhar tons avermelhados ou alaranjados.

De acordo com a NASA, essa coloração ocorre porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, permitindo que tons mais avermelhados atinjam a superfície lunar.

Onde o eclipse será total?

A fase total do fenômeno, com duração estimada de 59 minutos, poderá ser vista em partes da América do Norte, América Central e em trechos da Colômbia, Equador e Peru. Também haverá visibilidade em regiões da Ásia no fim da tarde e início da noite.

Segundo o site TimeandDate, no Brasil o eclipse poderá ser observado entre 5h44 e pouco antes das 7h (horário de Brasília).

Como observar?

Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto a olho nu, sem necessidade de proteção especial. A principal condição é ter céu limpo no momento do fenômeno.

Para quem não conseguir acompanhar diretamente, plataformas especializadas farão transmissões ao vivo do evento.