LUA DE SANGUE

Eclipse lunar total ocorrerá na próxima semana; saiba como assistir

Fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/02/2026 - 6:39 h

Lua de Sangue tem tom avermelhado
Lua de Sangue tem tom avermelhado

A próxima terça-feira, 3, terá um eclipse lunar, fenômeno conhecido como “Lua de Sangue”. Apesar da expectativa, o evento não poderá ser visto em sua totalidade no Brasil.

A maior parte do Brasil observará apenas uma fase penumbral: quando a Lua passa pela parte mais clara da sombra da Terra, provocando um leve escurecimento que pode até passar despercebido.

Nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e em áreas do oeste do Mato Grosso, será possível acompanhar uma fase parcial mais perceptível no início da manhã.

Por que a Lua fica vermelha?

O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Durante esse alinhamento, a Lua pode ganhar tons avermelhados ou alaranjados.

De acordo com a NASA, essa coloração ocorre porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, permitindo que tons mais avermelhados atinjam a superfície lunar.

Onde o eclipse será total?

A fase total do fenômeno, com duração estimada de 59 minutos, poderá ser vista em partes da América do Norte, América Central e em trechos da Colômbia, Equador e Peru. Também haverá visibilidade em regiões da Ásia no fim da tarde e início da noite.

Segundo o site TimeandDate, no Brasil o eclipse poderá ser observado entre 5h44 e pouco antes das 7h (horário de Brasília).

Como observar?

Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto a olho nu, sem necessidade de proteção especial. A principal condição é ter céu limpo no momento do fenômeno.

Para quem não conseguir acompanhar diretamente, plataformas especializadas farão transmissões ao vivo do evento.

Tags:

ECLIPSE LUNAR Fenômeno Fenômenos astronômicos lua de sangue

