Eclipse lunar total ocorrerá na próxima semana; saiba como assistir
Fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua
Por Victoria Isabel
A próxima terça-feira, 3, terá um eclipse lunar, fenômeno conhecido como “Lua de Sangue”. Apesar da expectativa, o evento não poderá ser visto em sua totalidade no Brasil.
A maior parte do Brasil observará apenas uma fase penumbral: quando a Lua passa pela parte mais clara da sombra da Terra, provocando um leve escurecimento que pode até passar despercebido.
Nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e em áreas do oeste do Mato Grosso, será possível acompanhar uma fase parcial mais perceptível no início da manhã.
Por que a Lua fica vermelha?
O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Durante esse alinhamento, a Lua pode ganhar tons avermelhados ou alaranjados.
De acordo com a NASA, essa coloração ocorre porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, permitindo que tons mais avermelhados atinjam a superfície lunar.
Onde o eclipse será total?
A fase total do fenômeno, com duração estimada de 59 minutos, poderá ser vista em partes da América do Norte, América Central e em trechos da Colômbia, Equador e Peru. Também haverá visibilidade em regiões da Ásia no fim da tarde e início da noite.
Segundo o site TimeandDate, no Brasil o eclipse poderá ser observado entre 5h44 e pouco antes das 7h (horário de Brasília).
Como observar?
Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto a olho nu, sem necessidade de proteção especial. A principal condição é ter céu limpo no momento do fenômeno.
Para quem não conseguir acompanhar diretamente, plataformas especializadas farão transmissões ao vivo do evento.
