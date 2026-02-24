China exige mais botões nos carros e impacto pode chegar ao Brasil

Siga o A TARDE no Google

A China deve mudar as regras para o uso de comandos em veículos novos e pode impactar modelos vendidos no Brasil. O país pretende tornar obrigatória a presença de botões físicos para funções consideradas essenciais, reduzindo a dependência exclusiva das telas multimídia.

A exigência foi anunciada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) e deverá valer para veículos fabricados a partir de 1º de julho de 2027.

Pelas novas diretrizes, algumasfunções deverão contar com controle físico, tis como:

acionamento das setas;

controle dos vidros;

outros comandos básicos

Os botões também precisarão seguir critérios técnicos, como dimensões mínimas de 10 mm por 10 mm, para facilitar o acionamento sem que o motorista precise desviar o olhar da via.

Segundo o governo chinês, a medida busca reduzir distrações ao volante e aumentar a segurança, evitando que condutores tenham que navegar por menus na central multimídia para executar tarefas simples.

Mercado brasileiro

A mudança pode refletir no mercado brasileiro, já que diversos modelos importados da China ou desenvolvidos sob plataformas chinesas seguem o conceito de interior minimalista, com poucos botões.

Entre os exemplos estão o Volvo EX30 e o Zeekr X, que concentram ajustes como o dos retrovisores na tela central.

Caso a regra entre em vigor conforme previsto, os próximos lotes desses veículos poderão chegar ao Brasil com alterações no layout interno, priorizando novamente comandos físicos para funções essenciais.