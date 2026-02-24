Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

China exige mais botões nos carros e impacto pode chegar ao Brasil

Segundo o governo chinês, a medida busca reduzir distrações ao volante e aumentar a segurança

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/02/2026 - 21:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem China exige mais botões nos carros e impacto pode chegar ao Brasil
-

A China deve mudar as regras para o uso de comandos em veículos novos e pode impactar modelos vendidos no Brasil. O país pretende tornar obrigatória a presença de botões físicos para funções consideradas essenciais, reduzindo a dependência exclusiva das telas multimídia.

A exigência foi anunciada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) e deverá valer para veículos fabricados a partir de 1º de julho de 2027.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pelas novas diretrizes, algumasfunções deverão contar com controle físico, tis como:

  • acionamento das setas;
  • controle dos vidros;
  • outros comandos básicos

Os botões também precisarão seguir critérios técnicos, como dimensões mínimas de 10 mm por 10 mm, para facilitar o acionamento sem que o motorista precise desviar o olhar da via.

Segundo o governo chinês, a medida busca reduzir distrações ao volante e aumentar a segurança, evitando que condutores tenham que navegar por menus na central multimídia para executar tarefas simples.

Leia Também:

BYD baixa preço de elétrico e modelo fica mais barato que Fiat Argo
Quer rodar e lucrar? Estes são os 5 carros perfeitos para Uber e Táxi
Entenda como a guerra de preços na China pode deixar carros mais baratos no Brasil

Mercado brasileiro

A mudança pode refletir no mercado brasileiro, já que diversos modelos importados da China ou desenvolvidos sob plataformas chinesas seguem o conceito de interior minimalista, com poucos botões.

Entre os exemplos estão o Volvo EX30 e o Zeekr X, que concentram ajustes como o dos retrovisores na tela central.

Caso a regra entre em vigor conforme previsto, os próximos lotes desses veículos poderão chegar ao Brasil com alterações no layout interno, priorizando novamente comandos físicos para funções essenciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carros elétricos china indústria automotiva mercado automotivo segurança no trânsito Volvo Zeekr

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x