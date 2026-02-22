Quer rodar e lucrar? Estes são os 5 carros perfeitos para Uber e Táxi

Siga o A TARDE no Google

Quem chama um carro por aplicativo ou pega um táxi nas grandes cidades brasileiras dificilmente foge de um padrão. Alguns modelos se repetem nas ruas — e não é por acaso. Para quem vive do volante, o automóvel precisa ir além do básico: tem que aguentar longas jornadas, oferecer conforto aos passageiros e, principalmente, pesar pouco no bolso na hora da manutenção.

Espaço interno generoso, bom tamanho de porta-malas, consumo equilibrado e histórico de robustez mecânica são critérios decisivos. Em 2026, cinco grupos de modelos concentram a preferência de quem trabalha diariamente com transporte de passageiros.

Sedãs espaçosos e SUVs versáteis: a força da Nissan



Os sedãs seguem como maioria no setor, mas os utilitários esportivos vêm ganhando espaço. Entre os nomes consolidados estão o Nissan Versa e os SUVs Nissan Kicks (incluindo a versão Kicks Play).

Equipados com motor 1.6 de 113 cv utilizado há anos pela marca, os modelos oferecem manutenção facilitada e consumo considerado equilibrado para a categoria. O Versa chama atenção pelo amplo espaço para as pernas no banco traseiro e pelo porta-malas de 482 litros — atributo valorizado por quem transporta malas em aeroportos e rodoviárias.

Já o Kicks e suas variações agradam pelo posicionamento de dirigir mais elevado, preferência comum entre motoristas que passam muitas horas ao volante.

A ascensão dos elétricos: BYD ganha as ruas



Os modelos elétricos deixaram de ser raridade nos aplicativos. O BYD Dolphin e o BYD Dolphin Mini se tornaram presença frequente nas cidades.

O principal atrativo está no custo de recarga, significativamente inferior ao abastecimento com combustíveis tradicionais. Além disso, os modelos já demonstraram resistência e manutenção reduzida, fatores essenciais para quem depende do carro como ferramenta de trabalho. Aos poucos, consolidaram a imagem de “carro de aplicativo” pela combinação de economia e praticidade.

Tradição no segmento: Chevrolet mantém protagonismo



A marca construiu reputação sólida entre taxistas e motoristas de aplicativo. O Chevrolet Cobalt virou referência graças ao porta-malas de 563 litros, um dos maiores da categoria.

Hoje, quem ocupa esse espaço é o Chevrolet Onix Plus, sucessor do Prisma e herdeiro indireto do espaço deixado pelo Cobalt. O sedã reúne tecnologia atualizada e bom desempenho em consumo de combustível — combinação estratégica para quem roda muitos quilômetros por dia.

A estratégia da Fiat: versatilidade e porta-malas competitivo



O Fiat Argo assumiu a missão de substituir três modelos históricos da marca — Palio, Punto e Bravo — e conseguiu se firmar também entre motoristas de aplicativo.

Já o Fiat Cronos se destaca pelo porta-malas de 525 litros, capacidade que supera até sedãs médios como o Toyota Corolla, que oferece 470 litros. Mesmo com desempenho mais discreto no varejo, o Cronos virou escolha estratégica para quem prioriza espaço para bagagens.

Hyundai HB20: popularidade que atravessa gerações



Desde 2012, o Hyundai HB20 permanece entre os carros mais vendidos do país. O modelo introduziu um visual mais ousado no segmento, embora a segunda geração tenha recebido críticas pelo design frontal.

Mesmo durante o período de maior contestação estética, o HB20 continuou sendo adotado por motoristas de aplicativo pela agilidade no trânsito urbano e confiabilidade mecânica. Após a reestilização mais recente, o visual se tornou mais equilibrado, mantendo o hatch como presença constante nas plataformas.