ATUALIZAÇÃO

Hyundai traz o Creta Action de volta e preço surpreende o mercado

SUV traz rodas de liga leve, seis airbags e o maior porta-malas da categoria por menos de R$ 120 mil

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

11/02/2026 - 15:17 h

Concessionárias já estão autorizadas a receber pedidos
A Hyundai anunciou nesta quarta, 11, a volta da versão Action à linha do SUV Creta. O modelo, na configuração Comfort da nova geração, foi posicionado no mercado com o preço sugerido de R$ 119.990.

Carros chineses já representam mais de 35% do mercado global
BYD puxa a lista: confira os carros mais desejados pelos brasileiros em 2026
Governo endurece regras e cobra carros mais econômicos no Brasil

Segundo a lesgislação atual brasileira, o valor permite que o veículo se enquadre no teto estabelecido para a concessão de isenção de IPI e ICMS parcial, voltada ao público de pessoas com deficiência (PCD).

Com a aplicação das deduções tributárias previstas em lei, o custo final do automóvel para o consumidor desta categoria é de R$ 104.750.

Segundo a fabricante, as concessionárias já estão autorizadas a receber pedidos, condicionados à apresentação da documentação exigida pelos órgãos fiscais. O cronograma de distribuição prevê o início das entregas para o mês de março.

Especificações técnicas

O veículo mantém as dimensões da plataforma atual, com 2.610 mm de entre-eixos e porta-malas com capacidade de 422 litros. O pacote de itens de série inclui:

  • Segurança: seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus e alerta de presença no banco traseiro.
  • Mecânica e rodagem: rodas de liga leve de 16 polegadas, direção elétrica progressiva e sistema stop & go.
  • Conforto: ar-condicionado, controle de velocidade de cruzeiro, chave presencial (smart key) e sensor crepuscular para acendimento automático dos faróis.

Dados de mercado

O lançamento ocorre após o fechamento do ano de 2025, período em que o Hyundai Creta registrou 58.560 unidades emplacadas no varejo, conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O modelo estará disponível nas cores Preto, Branco e Prata.

Tags:

Creta Hyundai hyundai creta isenção icms pcd

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger
Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe
Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios
BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira
x