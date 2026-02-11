Hyundai traz o Creta Action de volta e preço surpreende o mercado

Siga o A TARDE no Google

Concessionárias já estão autorizadas a receber pedidos - Foto: Divulgação Hyundai

A Hyundai anunciou nesta quarta, 11, a volta da versão Action à linha do SUV Creta. O modelo, na configuração Comfort da nova geração, foi posicionado no mercado com o preço sugerido de R$ 119.990.





Segundo a lesgislação atual brasileira, o valor permite que o veículo se enquadre no teto estabelecido para a concessão de isenção de IPI e ICMS parcial, voltada ao público de pessoas com deficiência (PCD).

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a aplicação das deduções tributárias previstas em lei, o custo final do automóvel para o consumidor desta categoria é de R$ 104.750.

Segundo a fabricante, as concessionárias já estão autorizadas a receber pedidos, condicionados à apresentação da documentação exigida pelos órgãos fiscais. O cronograma de distribuição prevê o início das entregas para o mês de março.

Especificações técnicas

O veículo mantém as dimensões da plataforma atual, com 2.610 mm de entre-eixos e porta-malas com capacidade de 422 litros. O pacote de itens de série inclui:

Segurança : seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus e alerta de presença no banco traseiro.

: seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus e alerta de presença no banco traseiro. Mecânica e rodagem: rodas de liga leve de 16 polegadas, direção elétrica progressiva e sistema stop & go.

rodas de liga leve de 16 polegadas, direção elétrica progressiva e sistema stop & go. Conforto : ar-condicionado, controle de velocidade de cruzeiro, chave presencial (smart key) e sensor crepuscular para acendimento automático dos faróis.

Dados de mercado

O lançamento ocorre após o fechamento do ano de 2025, período em que o Hyundai Creta registrou 58.560 unidades emplacadas no varejo, conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O modelo estará disponível nas cores Preto, Branco e Prata.