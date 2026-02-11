BATERIA ETERNA?
BYD desenvolve bateria que pode durar até 30 anos
Tecnologia de sódio foca em durabilidade de mais de duas décadas, enquanto estado sólido visa maior autonomia
Por Jair Mendonça Jr
A BYD desenvolveu uma plataforma de baterias de íons de sódio com durabilidade de 10.000 ciclos de carga. De acordo com dados publicados pelo CarNewsChina e CnEVPost, essa tecnologia deve ser implementada em veículos elétricos a partir de 2027.
Paralelamente, a fabricante mantém o desenvolvimento de baterias de estado sólido. A produção piloto desta tecnologia ocorre desde 2024, com previsão de integração comercial em modelos específicos também para 2027.
Ciclos
A métrica de 10 mil ciclos refere-se a Ciclos Completos Equivalentes (EFC). A contagem não se baseia no número de conexões ao carregador, mas no volume total de energia movimentado:
- Um ciclo representa o consumo e a reposição de 100% da capacidade nominal da bateria.
- Cargas parciais são somadas; dois carregamentos de 50% totalizam um ciclo.
Em um cenário de uso diário de 100% da carga, a marca de 10 mil ciclos equivale a aproximadamente 27,4 anos de operação.
Longevidade
O fim da vida útil em aplicações automotivas é atingido quando a bateria retém entre 70% e 80% da sua capacidade original. Fatores externos influenciam a durabilidade real fora das condições de laboratório, incluindo:
- Temperatura de operação.
- Profundidade de descarga (DoD).
- Taxas de potência na recarga (C-rate).
- Eficiência do sistema de gerenciamento térmico (BMS).
- Comparativo de Densidade e Mercado
As baterias de sódio atuarão de forma complementar às de lítio, com foco em frotas e veículos de custo menor. Já as baterias de estado sólido, que substituem o eletrólito líquido por material sólido, possuem metas de densidade energética de 400 Wh/kg.
