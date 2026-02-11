BYD desenvolve bateria que pode durar até 30 anos

Siga o A TARDE no Google

Tecnologia deve ser implementada a partir de 2027 - Foto: Divulgação BYD

A BYD desenvolveu uma plataforma de baterias de íons de sódio com durabilidade de 10.000 ciclos de carga. De acordo com dados publicados pelo CarNewsChina e CnEVPost, essa tecnologia deve ser implementada em veículos elétricos a partir de 2027.

Paralelamente, a fabricante mantém o desenvolvimento de baterias de estado sólido. A produção piloto desta tecnologia ocorre desde 2024, com previsão de integração comercial em modelos específicos também para 2027.

Ciclos

A métrica de 10 mil ciclos refere-se a Ciclos Completos Equivalentes (EFC). A contagem não se baseia no número de conexões ao carregador, mas no volume total de energia movimentado:

Um ciclo representa o consumo e a reposição de 100% da capacidade nominal da bateria.

Cargas parciais são somadas; dois carregamentos de 50% totalizam um ciclo.

Em um cenário de uso diário de 100% da carga, a marca de 10 mil ciclos equivale a aproximadamente 27,4 anos de operação.

Longevidade

O fim da vida útil em aplicações automotivas é atingido quando a bateria retém entre 70% e 80% da sua capacidade original. Fatores externos influenciam a durabilidade real fora das condições de laboratório, incluindo:

Temperatura de operação.

Profundidade de descarga (DoD).

Taxas de potência na recarga (C-rate).

Eficiência do sistema de gerenciamento térmico (BMS).

Comparativo de Densidade e Mercado

As baterias de sódio atuarão de forma complementar às de lítio, com foco em frotas e veículos de custo menor. Já as baterias de estado sólido, que substituem o eletrólito líquido por material sólido, possuem metas de densidade energética de 400 Wh/kg.