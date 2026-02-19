AUTOS
BYD cria marca com nome novo para motoristas de Uber, 99 e táxi
Montadora lança Link Auto para atender motoristas de app
Por Iarla Queiroz
A presença da BYD nas ruas não passa despercebida, especialmente entre motoristas da Uber, da 99 e da chinesa DiDi. No Brasil e na China, os modelos da montadora viraram queridinhos por combinarem tecnologia, resistência e preços mais competitivos.
Mas o sucesso trouxe um efeito inesperado: a marca passou a ser associada diretamente aos carros de aplicativo. E a empresa decidiu agir.
Nova marca para separar os públicos
Para evitar que a imagem da fabricante fique atrelada apenas ao transporte por app, a BYD anunciou na China a criação da Link Auto — uma divisão pensada exclusivamente para motoristas profissionais e frotas urbanas.
A estratégia é clara: manter a BYD voltada ao consumidor final e direcionar a Link Auto para atender taxistas e condutores de aplicativo, reduzindo a associação direta da marca principal com esse segmento.
Mesmos carros, outra identidade
Na prática, os veículos da Link Auto serão praticamente os mesmos já vendidos pela BYD. A diferença estará no nome, no logotipo e em alguns detalhes visuais.
A mudança de nomenclatura já foi definida:
- BYD Qin → Link e5
- BYD Xia → Link M9
- BYD Seal 06 → Link e7
- BYD Han → Link e9
O design da nova marca tende a ser mais conservador, resgatando traços de gerações anteriores dos modelos originais. A proposta é deixar o visual mais arrojado e futurista restrito aos carros vendidos sob o emblema BYD.
Um exemplo é o Link e9, versão elétrica que adotará a frente da antiga configuração híbrida do Han. Já o Link e5 seguirá a linguagem visual da geração anterior do Qin, enquanto a linha BYD recebeu recentemente um facelift mais ousado.
Por dentro, no entanto, não haverá retrocesso: os modelos da Link contarão com sistemas atualizados e tecnologias avançadas de assistência à condução.
Crescimento acelerado no mundo e no Brasil
O lançamento da Link Auto ocorre em meio a um momento de expansão expressiva da BYD. Em 2025, a empresa assumiu a liderança global em vendas de veículos elétricos, superando a Tesla em volume.
No segmento de veículos de nova energia — que inclui elétricos e híbridos plug-in — a BYD alcançou cerca de 4,6 milhões de unidades vendidas, considerando também marcas do grupo como Denza e Fangchengbao. A Tesla registrou aproximadamente 1,63 milhão de veículos, focando exclusivamente em modelos 100% elétricos.
No Brasil, o avanço também chama atenção. Desde abril de 2022, quando iniciou oficialmente as operações no segmento de carros de passeio no país, a BYD já superou 200 mil veículos eletrificados emplacados.
Somente em 2025, foram 111.683 unidades vendidas, crescimento de 47% em relação ao ano anterior. Em janeiro de 2026, a montadora registrou 9.755 emplacamentos, alcançando a 5ª colocação no ranking geral de vendas no varejo brasileiro, à frente de marcas tradicionais como Toyota e Honda.
A Link Auto pode chegar ao Brasil?
Até o momento, a BYD não confirmou se a Link Auto será expandida para outros mercados ou se ficará restrita à China.
Diante da forte presença de modelos como Dolphin, Dolphin Mini e King entre motoristas de aplicativo no Brasil, a possibilidade de a nova marca desembarcar por aqui no futuro não é descartada.
Por ora, porém, a prioridade da montadora é consolidar sua posição como uma das principais fabricantes do mercado brasileiro, o que pode adiar qualquer divisão oficial por aqui.
