BYD cria marca com nome novo para motoristas de Uber, 99 e táxi

Siga o A TARDE no Google

Nova divisão usará modelos já conhecidos - Foto: Divulgação / BYD

A presença da BYD nas ruas não passa despercebida, especialmente entre motoristas da Uber, da 99 e da chinesa DiDi. No Brasil e na China, os modelos da montadora viraram queridinhos por combinarem tecnologia, resistência e preços mais competitivos.

Mas o sucesso trouxe um efeito inesperado: a marca passou a ser associada diretamente aos carros de aplicativo. E a empresa decidiu agir.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nova marca para separar os públicos

Para evitar que a imagem da fabricante fique atrelada apenas ao transporte por app, a BYD anunciou na China a criação da Link Auto — uma divisão pensada exclusivamente para motoristas profissionais e frotas urbanas.

A estratégia é clara: manter a BYD voltada ao consumidor final e direcionar a Link Auto para atender taxistas e condutores de aplicativo, reduzindo a associação direta da marca principal com esse segmento.

Mesmos carros, outra identidade



Na prática, os veículos da Link Auto serão praticamente os mesmos já vendidos pela BYD. A diferença estará no nome, no logotipo e em alguns detalhes visuais.

A mudança de nomenclatura já foi definida:

BYD Qin → Link e5

→ Link e5 BYD Xia → Link M9

→ Link M9 BYD Seal 06 → Link e7

→ Link e7 BYD Han → Link e9

O design da nova marca tende a ser mais conservador, resgatando traços de gerações anteriores dos modelos originais. A proposta é deixar o visual mais arrojado e futurista restrito aos carros vendidos sob o emblema BYD.

Um exemplo é o Link e9, versão elétrica que adotará a frente da antiga configuração híbrida do Han. Já o Link e5 seguirá a linguagem visual da geração anterior do Qin, enquanto a linha BYD recebeu recentemente um facelift mais ousado.

Por dentro, no entanto, não haverá retrocesso: os modelos da Link contarão com sistemas atualizados e tecnologias avançadas de assistência à condução.

Crescimento acelerado no mundo e no Brasil

O lançamento da Link Auto ocorre em meio a um momento de expansão expressiva da BYD. Em 2025, a empresa assumiu a liderança global em vendas de veículos elétricos, superando a Tesla em volume.

No segmento de veículos de nova energia — que inclui elétricos e híbridos plug-in — a BYD alcançou cerca de 4,6 milhões de unidades vendidas, considerando também marcas do grupo como Denza e Fangchengbao. A Tesla registrou aproximadamente 1,63 milhão de veículos, focando exclusivamente em modelos 100% elétricos.

No Brasil, o avanço também chama atenção. Desde abril de 2022, quando iniciou oficialmente as operações no segmento de carros de passeio no país, a BYD já superou 200 mil veículos eletrificados emplacados.

Somente em 2025, foram 111.683 unidades vendidas, crescimento de 47% em relação ao ano anterior. Em janeiro de 2026, a montadora registrou 9.755 emplacamentos, alcançando a 5ª colocação no ranking geral de vendas no varejo brasileiro, à frente de marcas tradicionais como Toyota e Honda.

A Link Auto pode chegar ao Brasil?

Até o momento, a BYD não confirmou se a Link Auto será expandida para outros mercados ou se ficará restrita à China.

Diante da forte presença de modelos como Dolphin, Dolphin Mini e King entre motoristas de aplicativo no Brasil, a possibilidade de a nova marca desembarcar por aqui no futuro não é descartada.

Por ora, porém, a prioridade da montadora é consolidar sua posição como uma das principais fabricantes do mercado brasileiro, o que pode adiar qualquer divisão oficial por aqui.