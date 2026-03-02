Menu
CULTURA
Funceb abre vagas para curso gratuito de teatro em Salvador

Formação no Nordeste de Amaralina oferece 20 vagas para jovens e adultos interessados em artes cênicas, sem necessidade de experiência prévia

Por Beatriz Santos

02/03/2026 - 16:02 h

Curso propõe uma vivência prática nas artes cênicas
A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), abriu inscrições para um curso gratuito de teatro no Núcleo Nordeste de Amaralina, em Salvador. A iniciativa disponibiliza 20 vagas e integra as ações do Núcleo de Extensão da Escola de Dança da Funceb, voltadas à ampliação do acesso às artes cênicas na comunidade.

Voltado para pessoas a partir de 18 anos, o curso propõe uma vivência prática nas artes cênicas, explorando jogos teatrais, improvisação, expressão corporal e vocal, construção de cenas e processos de criação coletiva. A proposta busca fortalecer a autonomia artística, a escuta e o trabalho em grupo, além de estimular a ocupação cultural do território.

A formação será ministrada pelo professor Rai Alves e acontece entre os dias 18 de março e 9 de dezembro de 2026, com aulas às quartas-feiras, das 14h às 16h, no CSU – Beco da Cultura, localizado no Nordeste de Amaralina.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no próprio Núcleo de Extensão, entre os dias 2 e 17 de março de 2026, sempre das 9h às 11h e das 14h às 16h. Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4 no momento da inscrição.

A iniciativa integra as ações de descentralização do ensino artístico desenvolvidas pelo Centro de Formação em Artes da Funceb, que busca ampliar o acesso à formação cultural em diferentes comunidades de Salvador. Não é necessário ter experiência prévia para participar.

Serviço

  • Inscrições Curso de Teatro – Núcleo de Extensão Nordeste de Amaralina
  • Onde: CSU – Beco da Cultura, no Nordeste de Amaralina
  • Público-alvo: Jovens e adultos
  • Quando: De 2 a 17 de março de 2026, das 9h às 11h e das 14h às 16h
  • Quanto: Gratuito

