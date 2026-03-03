Novos editais destinam R$ 10 milhões para 149 projetos na Bahia

O Ciclo II dos editais Cultura Viva está distribuído em prêmios e projetos culturais e educacionais - Foto: Almir Santos | Governo da Bahia

Mais seis editais para projetos culturais da Bahia foram lançados, nesta terça-feira, 3, pelo governo da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura (SecultBA). O pacote de incentivos faz parte do Ciclo II dos editais Cultura Viva, e terá investimento de R$ 10,1 milhões via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Ao menos 149 propostas, que tenham objetivos de fortalecimento da inclusão social, da inclusão produtiva e da preservação de memória por meio da cultura, serão selecionadas no processo seletivo.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O anúncio ocorreu na sede da Associação de Arte e Cultura Social (Cajaarte), em Cajazeiras, e mobilizou fazedores de cultura e a comunidade do bairro. O secretário de Cultura, Bruno Monteiro, celebrou mais um dispositivo da cultura, ao mesmo tempo em que detalhou as novidades com a segunda etapa do programa.

“Eu destaco que nós estamos mais uma vez aprofundando a política, a educação e cultura de ponto a ponto, na qual nós financiamos iniciativas que vão fazer formação e arte e cultura dentro das escolas. Nós temos muito entusiasmo em trabalhar porque isso significa abertura de possibilidades para a juventude para que ela possa canalizar a sua energia, sua criatividade e vislumbrar caminhos para sua vida por meio da arte e da cultura”, disse o secretário.

O Ciclo II dos editais Cultura Viva está distribuído em prêmios e projetos culturais e educacionais.

Confira quais serão os editais:

Prêmio Cultura Viva Bahia 2026

Prêmio Pontos de Cultura Indígena

Prêmio Orgulho LGBTQIAPN+

Cultura Viva na Bahia - Ano II

Cultura e Educação Ponto a Ponto

QualiCultura Viva

Como funcionará?

Os editais vão pagar R$ 10,1 milhões a 149 propostas selecionadas pela iniciativa, cujo objetivo é fortalecer a rede de cidadania cultural em todo o estado.

O novo ciclo de fomento de editais é dividido da seguinte forma:

Três voltados para premiação

Três para apoio a projetos culturais.

A política de fomento é estratégica para a consolidação da Lei Cultura Viva Bahia e amplia significativamente o suporte a segmentos históricos.

Como se inscrever

Para os editais de premiação Prêmio Cultura Viva Bahia 2026, Prêmio Pontos de Cultura Indígena e Prêmio Orgulho LGBTQIAPN+, a participação é aberta tanto a entidades com CNPJ quanto a grupos e coletivos culturais sem personalidade jurídica.

Já os editais Cultura Viva na Bahia, Cultura e Educação Ponto a Ponto e QualiCultura Viva são voltados exclusivamente para Pontos de Cultura já certificados e com CNPJ, prevendo atividades com duração de 12 meses.

As inscrições estarão abertas entre 4 e 31 de março, por meio do site.

Uma das novidades nessa segunda etapa é o mecanismo de pré-certificação: nos editais de premiação, grupos e coletivos ainda não certificados que alcançarem a pontuação mínima serão automaticamente reconhecidos como Pontos de Cultura.

Programas de fomento à cultura

O secretário celebrou as iniciativas do edital Cultura e Educação Ponto a Ponto, que realizam a formação para a cultura e para as artes nas escolas. Segundo ele, os projetos que também estão inclusos nos editais marca um encontro entre organizações para o fomento da educação.

“As iniciativas para formação nas escolas, formação em arte, formação em cultura são apoio importante para a rede que realiza um trabalho muito articulado e essencial para o fortalecimento da cultura em toda a Bahia. Não é porque um programa existe há mais de 20 anos, sendo 100% fechado, que ele está sempre correto. A gente está sempre num processo de buscar aprimorar”, continuou Bruno Monteiro.

Entre as novidades dessa nova etapa de editais está seleções exclusivas para comunidades originárias e LGBTQIA+, são eles: Prêmio Pontos de Cultura Indígena e o Prêmio Orgulho LGBTQIAPN+

O investimento direto em iniciativas indígenas saltou de R$ 960 mil, no primeiro ciclo, para R$ 1,44 milhão no Ciclo II. Já para a comunidade LGBTQIAPN+, o recurso é focado em coletivos que organizam paradas e ações de visibilidade em todo o território baiano.

Conheça os seis editais lançados:

Prêmio Cultura Viva Bahia 2026

Valor Total: R$ 1.080.000,00

Vagas: 36 vagas de R$ 30.000,00 cada.

Público: Pontos e Pontões (com ou sem CNPJ) e coletivos ainda não certificados.

Foco: Reconhecimento de projetos já realizados que contribuíram para o desenvolvimento artístico da Bahia.

Prêmio Pontos de Cultura Indígena

Valor Total: R$ 540.000,00

Vagas: 26 vagas (24 para coletivos e 2 para entidades com CNPJ | R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente).

Foco: Premiação de iniciativas culturais em territórios indígenas, certificados ou não.

Prêmio Orgulho LGBTQIAPN+

Valor Total: R$ 220.000,00

Vagas: 10 vagas (8 para coletivos e 2 para entidades com CNPJ | R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente).

Foco: Premiação para quem atua na organização e promoção de Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+ no estado.

Cultura Viva na Bahia - Ano II

Valor Total: R$ 3.780.000,00

Vagas: 42 vagas de R$ 90.000,00 cada (inclui 10 vagas reservadas para indígenas).

Público: Exclusivo para Pontos de Cultura já certificados e com CNPJ.

Foco: Atividades culturais continuadas nos territórios por 12 meses.

Cultura e Educação Ponto a Ponto

Valor Total: R$ 2.700.000,00

Vagas: 30 vagas de R$ 90.000,00 cada.

Público: Pontos de Cultura certificados e com CNPJ.

Foco: Atividades em escolas de tempo integral da rede estadual, focando em formação cultural e socioambiental.

QualiCultura Viva