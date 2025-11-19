Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVEMBRO NEGRO

Bahia terá mais de R$ 70 milhões destinados à cultura

Investimento contempla diversas ações culturais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/11/2025 - 13:07 h
Investimento contempla diversas ações culturais
Investimento contempla diversas ações culturais -

Como parte das ações que integram a programação do Novembro Negro, a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA), lançou, nesta quarta-feira, 19, o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com a autorização de 27 editais e um investimento de R$ 70,4 milhões, contemplando ações de premiação cultural, fomento à execução de ações culturais e iniciativas da Cultura Viva.

O ato ocorreu no bairro da Liberdade com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, de outras autoridades estaduais e sociedade civil.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Escritores baianos ampliam referências negras para as infâncias
Diogo Nogueira e mais: paraíso na Bahia terá festival de samba gratuito
Salvador confirma mais de 10 festas gratuitas antes do carnaval

As publicações se darão em duas etapas. A primeira tem 21 editais que abrirão inscrições on-line nesta sexta-feira, 21. A segunda terá seis editais referentes à Lei da Cultura Viva, a serem publicados no primeiro semestre de 2026. O Ciclo 2 da PNAB abrange diversas áreas da cultura, incluindo patrimônio e museus, economia criativa, audiovisual, literatura, formação e capacitação cultural, além de apoio à manutenção e dinamização de espaços culturais.

Primeira etapa

A primeira edição da política no estado investiu R$ 71,4 milhões em 1.084 projetos, distribuídos em 29 editais. Desses, 771 foram do interior e 321 de Salvador, com participação de todos os 27 territórios de identidade da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cultura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Investimento contempla diversas ações culturais
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Investimento contempla diversas ações culturais
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Investimento contempla diversas ações culturais
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Investimento contempla diversas ações culturais
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x