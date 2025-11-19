Bahia terá mais de R$ 70 milhões destinados à cultura

Investimento contempla diversas ações culturais - Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

Como parte das ações que integram a programação do Novembro Negro, a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA), lançou, nesta quarta-feira, 19, o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com a autorização de 27 editais e um investimento de R$ 70,4 milhões, contemplando ações de premiação cultural, fomento à execução de ações culturais e iniciativas da Cultura Viva.

O ato ocorreu no bairro da Liberdade com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, de outras autoridades estaduais e sociedade civil.

As publicações se darão em duas etapas. A primeira tem 21 editais que abrirão inscrições on-line nesta sexta-feira, 21. A segunda terá seis editais referentes à Lei da Cultura Viva, a serem publicados no primeiro semestre de 2026. O Ciclo 2 da PNAB abrange diversas áreas da cultura, incluindo patrimônio e museus, economia criativa, audiovisual, literatura, formação e capacitação cultural, além de apoio à manutenção e dinamização de espaços culturais.

Primeira etapa

A primeira edição da política no estado investiu R$ 71,4 milhões em 1.084 projetos, distribuídos em 29 editais. Desses, 771 foram do interior e 321 de Salvador, com participação de todos os 27 territórios de identidade da Bahia.