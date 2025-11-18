Menu
CULTURA
Diogo Nogueira e mais: paraíso na Bahia terá festival de samba gratuito

Festa promete agitar dezembro com shows gratuitos na orla

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

18/11/2025 - 21:49 h
Diogo Nogueira e Tiee lideram programação do novo festival de samba
Diogo Nogueira e Tiee lideram programação do novo festival de samba -

A Bahia, berço de algumas das principais vertentes do samba brasileiro, se prepara para receber um novo evento totalmente dedicado ao gênero. Nos dias 19 e 20 de dezembro, acontece a primeira edição do Itacaré Samba Festival, que promete movimentar o litoral sul do estado com dois dias de shows gratuitos na orla da Praia da Coroinha, em Itacaré, a 250 km de Salvador.

Entre as atrações confirmadas está Diogo Nogueira, que celebra 20 anos de carreira em 2025. Com sucessos como “Pé na Areia” e “Clareou”, o cantor apresenta no festival clássicos do samba e faixas do novo álbum, Sagrado vol. 2.

Outro destaque é Tiee, uma das vozes mais expressivas da nova geração, trazendo ao evento o projeto “Subúrbio”, que já percorreu todo o país. Artistas e grupos locais também integrarão a programação.

Leia Também:

Salvador confirma mais de 10 festas gratuitas antes do carnaval
Novo feriado? Salvador ganha data comemorativa pré-carnaval
Jornada de Dança da Bahia completa 15 anos com intercâmbio internacional inédito

O festival marca a abertura oficial da temporada de verão em Itacaré e deve impulsionar a economia local, já aquecida pelo turismo, a cidade recebe cerca de 100 mil visitantes durante a alta estação. Para Marcos Japu, secretário de Turismo e um dos idealizadores do evento, o projeto representa a consolidação de um sonho:

“O samba é música raiz e tem profunda relação com nosso destino. Iniciar o verão com esse festival é muito positivo".

Famosa por suas praias, cachoeiras e pelo título de “Destino Completo”, Itacaré carrega uma forte tradição no samba duro e no samba de roda, preservada por comunidades quilombolas e grupos culturais da região. Para o prefeito Nego de Saronga, o festival reforça essa identidade:

“Preservar o samba é valorizar nossos artistas. Muitos mantêm viva essa tradição, então é natural envolvê-los no Festival. A data estratégica ajuda a movimentar a economia antes do Réveillon".

x