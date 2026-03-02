Menu
CULTURA
MARATONA DE ROCK

Caçadores MG celebra 3 anos com shows de Ultra Bomb, Tio Rauz e Lote 7

Evento gratuito acontece neste sábado, 7 de março, em Buraquinho, Lauro de Freitas

Redação

Por Redação

02/03/2026 - 21:05 h | Atualizada em 03/03/2026 - 10:41

Ultra Bomb apresenta o show 'Reza'
O som das guitarras e o ronco dos motores vão tomar conta de Buraquinho, Lauro de Fretias no próximo sábado, 7 de março. O Moto Grupo Caçadores MG celebra seu terceiro aniversário com uma verdadeira maratona de Rock n' Roll no estacionamento do Evo Empresarial, a partir das 12h.

Com entrada gratuita, o evento foi pensado para reunir não apenas a irmandade motociclista, mas todas as famílias e fãs de música de qualidade da região.

O aniversário terá shows das bandas Tio Rauz, Ultra Bomb, Suave e Bruto e Lote 7, além do DJ Belmas.

  • Tio Rauz: O Tio Rauz é um artista baiano que mistura rock, axé, pop e reggae em suas música, dominando palcos com um repertório interpretação única, de barítono, seus conteúdos engraçados reforçam seu estilo carismático e exótico.
Tio Rauz é uma das atrações do evento
Tio Rauz é uma das atrações do evento | Foto: Divulgação
  • Ultra Bomb: Conhecida pela performance energética e repertório explosivo que agita qualquer plateia, a Ultra Bomb tem feito o show 'Reza' nas princiais casas de show de Salvador e Lauro de Freitas. A banda une funk metal, rock alternativo e hardcore.
  • Lote 7: Fundada em 2015, em Lauro de Freitas (BA), a banda Lote 7 carrega a ideologia do rock autoral misturando influências de hardcore, punk e metal com letras irônicas sobre o cotidiano. A banda labnçou o EP 'Menino Esperto' em 2018.
Lote 7 apresenta o EP 'Menino Esperto'
Lote 7 apresenta o EP 'Menino Esperto' | Foto: Divulgação
  • Suave e Bruto: O grupo traz a dualidade perfeita entre melodias marcantes e o peso do rock clássico.
  • DJ Belmas: Responsável por manter o clima lá no alto nos intervalos das bandas com uma seleção impecável.

Além do palco

O evento contará com a tradicional exibição de motos, atraindo colecionadores e entusiastas, além da entrega de troféus comemorativos para os motoclubes visitantes, reforçando a tradição do Caçadores MG no cenário baiano.

Ação Solidária

Unindo o espírito de liberdade à responsabilidade social, o Caçadores MG convida o público a participar da arrecadação de alimentos não perecíveis. As doações coletadas durante a festa serão destinadas a instituições de caridade locais, transformando o aniversário em um gesto de apoio à comunidade.

Serviço do Evento

  • Evento: 3º Aniversário dos Caçadores MG
  • Data: Sábado, 7 de março de 2026
  • Horário: A partir das 12h
  • Local: Estacionamento do Evo Empresarial (Buraquinho, Lauro de Freitas-BA)
  • Entrada: Gratuita (Ponto de coleta de 1kg de alimento não perecível)

x