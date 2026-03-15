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ATUALIZAÇÃO

Ex-presidente Bolsonaro está 'inchado e irritado', diz Carlos Bolsonaro

Carlos Bolsonaro afirma que pai chegou ao hospital em estado crítico

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

15/03/2026 - 22:15 h

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Bolsonaro foi hospitalizado na sexta-feira, 13
Bolsonaro foi hospitalizado na sexta-feira, 13 -

O ex-vereador Carlos Bolsonaro informou, na noite deste domingo, 15, novas atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília.

Em publicação nas redes sociais, Carlos afirmou que o pai está “visivelmente inchado” e “irritado diante de tudo o que está acontecendo”. Segundo ele, o inchaço seria um efeito colateral dos antibióticos administrados durante o tratamento.

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Bolsonaro foi hospitalizado na sexta-feira, 13, após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Após exames, os médicos diagnosticaram broncopneumonia bacteriana bilateral.

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De acordo com Carlos Bolsonaro, os médicos teriam indicado que a situação poderia ter se agravado rapidamente caso o atendimento tivesse demorado mais.

“Conversei com os médicos, que foram muito claros: mais uma ou duas horas no estado em que ele se encontrava e, muito provavelmente, a morte teria ocorrido”, escreveu.

Ainda na sexta-feira, o médico Claudio Birolini havia alertado que o quadro apresentava risco de um evento potencialmente fatal, diante da gravidade da infecção pulmonar.

Bolsonaro segue internado sob monitoramento intensivo enquanto recebe tratamento com antibióticos e acompanhamento da equipe médica.

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