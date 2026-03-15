MUDANÇA
O real motivo da saída do advogado de Vorcaro no caso Master
Pierpaolo Bottini alegou questões pessoais para deixar caso
Por Yuri Abreu
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A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro sofreu uma reviravolta, na última sexta-feira, 13, após o advogado Pierpaolo Bottini deixar o caso Master, alegando questões pessoais.
No entanto, não tardou muito para que um novo defensor fosse constituído: o criminalista José Luís de Oliveira Lima, o Juca, que atuou, aqui em Salvador, no caso Kátia Vargas.
Esse movimento abre caminho para que o fundador da instituição financeira decida por realizar uma delação premiada, o que pode trazer consequências graves para as políticas baiana e brasileira.
Alegação
Conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Bottini, embora não admita publicamente, tem uma situação que ajudou a motivar a sua saída da defesa: ele advoga para políticos, sobretudo do Centrão — como Antonio Rueda, presidente do União Brasil — e que podem ser atingidos por uma iminente delação.
Assim, para evitar um possível conflito de interesses, esta acabou sendo a principal razão para Pierpaolo Bottini deixar a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro.
Daniel Vorcaro se fere em cela após STF manter prisão e faz ameaça
O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, teve um surto após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir por manter a sua prisão, na sexta-feira, 13.
No local onde está detido, na Penitenciária Federal de Brasília, o empresário esmurrou a parede da cela, machucou as mãos e precisou de atendimento médico.
Ainda conforme interlocutores, Vorcaro teria ainda gritado nomes de políticos e autoridades com quem tinha “relações financeiras” e que não estariam atuando para tirá-lo da cadeia.
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