O real motivo da saída do advogado de Vorcaro no caso Master

Siga o A TARDE no Google

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Reprodução/Banco Master

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro sofreu uma reviravolta, na última sexta-feira, 13, após o advogado Pierpaolo Bottini deixar o caso Master, alegando questões pessoais.

No entanto, não tardou muito para que um novo defensor fosse constituído: o criminalista José Luís de Oliveira Lima, o Juca, que atuou, aqui em Salvador, no caso Kátia Vargas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esse movimento abre caminho para que o fundador da instituição financeira decida por realizar uma delação premiada, o que pode trazer consequências graves para as políticas baiana e brasileira.

Alegação

Conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Bottini, embora não admita publicamente, tem uma situação que ajudou a motivar a sua saída da defesa: ele advoga para políticos, sobretudo do Centrão — como Antonio Rueda, presidente do União Brasil — e que podem ser atingidos por uma iminente delação.

Assim, para evitar um possível conflito de interesses, esta acabou sendo a principal razão para Pierpaolo Bottini deixar a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro.

Daniel Vorcaro se fere em cela após STF manter prisão e faz ameaça

O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, teve um surto após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir por manter a sua prisão, na sexta-feira, 13.

No local onde está detido, na Penitenciária Federal de Brasília, o empresário esmurrou a parede da cela, machucou as mãos e precisou de atendimento médico.

Ainda conforme interlocutores, Vorcaro teria ainda gritado nomes de políticos e autoridades com quem tinha “relações financeiras” e que não estariam atuando para tirá-lo da cadeia.