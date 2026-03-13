REVIRAVOLTA
Vorcaro troca defesa e sinaliza delação
Mudança de postura do banqueiro ocorre em meio ao avanço das investigações
Por Rodrigo Tardio
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Após sofrer uma derrota no Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve sua prisão preventiva, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, alterou sua estratégia jurídica.
O empresário substituiu o advogado Pierpaolo Bottini por José Luís de Oliveira Lima, movimento lido nos bastidores como o primeiro passo para uma delação premiada.
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Os interlocutores do banqueiro já iniciaram movimentos discretos junto à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR). As conversas iniciais tiveram caráter consultivo, medindo a disposição do investigador em aceitar um acordo de colaboração caso Vorcaro abandone a atual linha de defesa.
O cerco à família
A mudança de postura do banqueiro ocorre em meio ao avanço das investigações sobre seu núcleo familiar. Aliados avaliaram que o isolamento no cárcere e a necessidade de proteção dos parentes próximos pesaram na decisão:
- Fabiano Zettel: cunhado de Vorcaro, também se encontra preso.
- Henrique Vorcaro: pai do empresário, denunciado em relatórios da PF por suposta ocultação de patrimônio.
A investigação aponta que Henrique teria operado R$ 2,2 bilhões desviados de vítimas do Master, mantendo os valores sob seu nome na gestora Reag.
A expectativa é que, com a nova banca de advocacia, as tratativas para o acordo avancem nas próximas semanas.
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