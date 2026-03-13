Vorcaro troca defesa e sinaliza delação

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Interlocutores do banqueiro já iniciaram movimentos discretos junto à Polícia Federal e à PGR - Foto: Reprodução | Redes sociais

Após sofrer uma derrota no Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve sua prisão preventiva, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, alterou sua estratégia jurídica.

O empresário substituiu o advogado Pierpaolo Bottini por José Luís de Oliveira Lima, movimento lido nos bastidores como o primeiro passo para uma delação premiada.

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Os interlocutores do banqueiro já iniciaram movimentos discretos junto à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR). As conversas iniciais tiveram caráter consultivo, medindo a disposição do investigador em aceitar um acordo de colaboração caso Vorcaro abandone a atual linha de defesa.

O cerco à família

A mudança de postura do banqueiro ocorre em meio ao avanço das investigações sobre seu núcleo familiar. Aliados avaliaram que o isolamento no cárcere e a necessidade de proteção dos parentes próximos pesaram na decisão:

Fabiano Zettel: cunhado de Vorcaro, também se encontra preso.

Henrique Vorcaro: pai do empresário, denunciado em relatórios da PF por suposta ocultação de patrimônio.

A investigação aponta que Henrique teria operado R$ 2,2 bilhões desviados de vítimas do Master, mantendo os valores sob seu nome na gestora Reag.