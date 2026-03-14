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BRASIL

Daniel Vorcaro se fere em cela após STF manter prisão e faz ameaça

Fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro cogita delação premiada após decisão da 2ª Turma da Corte

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/03/2026 - 10:32 h

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Daniel Vorcaro na prisão
Daniel Vorcaro na prisão -

O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, teve um surto após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir por manter a sua prisão, na sexta-feira, 13.

No local onde está detido, na Penitenciária Federal de Brasília, o empresário esmurrou a parede da cela, machucou as mãos e precisou de atendimento médico.

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Ainda conforme interlocutores, Vorcaro teria ainda gritado nomes de políticos e autoridades com quem tinha “relações financeiras” e que não estariam atuando para tirá-lo da cadeia.

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Delação

A expectativa agora é por uma possível delação de Daniel Vorcaro. Neste sentido, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha, ele chegou a trocar de advogado.

O advogado Pierpaolo Bottini, do escritório Bottini & Tamasauskas, que fazia a defesa de Vorcaro, alegou “motivos pessoais” e deixou o caso. Quem assume é o advogado José Luis Oliveira Lima.

Clientes famosos

Oliveira Lima conduziu delações premiadas, entre elas a do ex-presidente da OAS, Leo Pinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele também atuou na defesa do ex-ministro José Dirceu na época do “mensalão”, em 2012. Também representou o general Braga Netto no processo por tentativa de golpe de Estado.

Além disso, Oliveira Lima atuava para o Banco Master antes da liquidação determinada pelo Banco Central. Aqui na Bahia, ele ficou mais conhecido por defender a médica Kátia Vargas, em 2017.

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Banco MAster Daniel Vorcaro STF

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