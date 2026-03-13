Menu
POLÍTICA
JULGAMENTO

Caso Master: STF avalia se mantém prisão de Daniel Vorcaro e aliados

Julgamento será realizado pela Segunda Turma da Suprema Corte

Ane Catarine

Por Ane Catarine

13/03/2026 - 6:48 h

Daniel Vorcaro na prisão
Daniel Vorcaro na prisão -

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta sexta-feira, 13, a análise da decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão preventiva do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de três aliados.

Será a primeira vez que um episódio ligado ao Banco Master será examinado de forma colegiada. Até agora, as decisões eram tomadas individualmente pelo relator do caso: primeiro o ministro Dias Toffoli e, desde fevereiro, Mendonça.

Quem compõe a Segunda Turma?

A Segunda Turma é formada por cinco ministros:

  • Gilmar Mendes (Presidente)
  • Dias Toffoli
  • Luiz Fux
  • Nunes Marques
  • André Mendonça (relator do caso)

Como será a análise?

Em sessão virtual, os ministros decidirão se mantêm ou não as prisões preventivas determinadas por Mendonça. Cada integrante do colegiado tem uma semana para registrar o voto no sistema eletrônico do tribunal, sem debate entre eles.

Vorcaro foi preso em 4 de março, juntamente com outras três pessoas:

  • Fabiano Zettel, que é cunhado do empresário;
  • Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário" e que morreu na prisão;
  • Marilson Roseno da Silva, ex-policial federal.

Daniel Vorcaro acumulou R$ 1,4 bilhão a partir de isenções de impostos
Vorcaro avalia fazer delação premiada e liga alerta entre políticos
Ex de Vorcaro comenta vazamento de mensagens íntimas: “Violência”
Defesa de Vorcaro pede dados completos de perícia ao STF

Os mandados foram autorizados com base em investigação da Polícia Federal que apontou indícios de tentativa de atrapalhar investigações relacionadas ao Banco Master.

Segundo a PF, os envolvidos teriam formado um grupo para acessar informações sigilosas e intimidar jornalistas e adversários.

Possível questionamento da decisão

Pode pesar contra Mendonça o fato de que a decisão foi tomada sem parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O relator havia dado prazo para que a PGR se manifestasse, mas o órgão informou que não conseguiria emitir parecer a tempo. Mendonça criticou a postura da PGR e disse “lamentar” que não tenha sido identificado risco imediato.

O procurador-geral, Paulo Gonet, rebateu, afirmando que o posicionamento da PGR em casos criminais não é mera formalidade. Segundo ele, as mensagens de Vorcaro que embasaram a prisão são antigas e, mesmo que graves, não indicam risco real às investigações.

x