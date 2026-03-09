Ex de Vorcaro comenta vazamento de mensagens íntimas: “Violência”

Siga o A TARDE no Google

Daniel Vorcaro e Martha Graeff - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A defesa da influenciadora Martha Graeff, de 40 anos, repudiou na noite de domingo, 8, por meio de nota, a exposição nas redes sociais de mensagens íntimas que ela trocou com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela segunda vez na última quarta-feira, 4.

Vorcaro é dono do Banco Master e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades na gestão da instituição financeira.

Martha não foi alvo da operação, mas teve o nome exposto após o vazamento do relatório com mensagens encontradas no celular do banqueiro, que foi periciado pela Polícia Federal.

Conforme a nota, obtida pelo blog de Andréia Sadi no portal G1, a influenciadora afirma estar sendo vítima de “grave violência”. O caso deve ser levado à Justiça.

Influenciadora tenta se desvincular de Vorcaro

Ao contratar uma assessoria e um advogado, Martha também busca se desvincular publicamente de Daniel Vorcaro.

A nota afirma que a influenciadora não mantém relacionamento com o banqueiro há meses e destaca que “ela jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilicitude penal”.

O que dizem os diálogos

As conversas constam em um relatório com 1.514 páginas de mensagens trocadas entre o casal entre outubro de 2024 e agosto de 2025. O material foi obtido pela Polícia Federal e encaminhado à CPMI do INSS.

Em uma das mensagens, Graeff menciona episódios de intimidade do casal. Um dos trechos que viralizou nas redes sociais mostra Vorcaro dizendo para a então namorada: a “peleleca vai estar com cabelo branco e eu chupando”.

A repercussão foi grande nas redes sociais e o termo citado na conversa chegou a figurar entre os assuntos mais comentados na plataforma X (antigo Twitter).