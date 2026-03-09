Menu
POLÊMICA

Ex de Vorcaro comenta vazamento de mensagens íntimas: “Violência”

Martha Graeff disse ainda que tem meses que não está com o banqueiro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/03/2026 - 6:57 h

Daniel Vorcaro e Martha Graeff
Daniel Vorcaro e Martha Graeff -

A defesa da influenciadora Martha Graeff, de 40 anos, repudiou na noite de domingo, 8, por meio de nota, a exposição nas redes sociais de mensagens íntimas que ela trocou com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela segunda vez na última quarta-feira, 4.

Vorcaro é dono do Banco Master e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades na gestão da instituição financeira.

Martha não foi alvo da operação, mas teve o nome exposto após o vazamento do relatório com mensagens encontradas no celular do banqueiro, que foi periciado pela Polícia Federal.

Conforme a nota, obtida pelo blog de Andréia Sadi no portal G1, a influenciadora afirma estar sendo vítima de “grave violência”. O caso deve ser levado à Justiça.

Leia Também:

Flávio pede renúncia de Moraes por supostas conversas com Vorcaro
Esposa de Moraes nega ter recebido “prints” de Vorcaro
Defesa de Vorcaro pede dados completos de perícia ao STF
Moraes se pronuncia sobre suposta conversa com Daniel Vorcaro; confira

Influenciadora tenta se desvincular de Vorcaro

Ao contratar uma assessoria e um advogado, Martha também busca se desvincular publicamente de Daniel Vorcaro.

A nota afirma que a influenciadora não mantém relacionamento com o banqueiro há meses e destaca que “ela jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilicitude penal”.

O que dizem os diálogos

As conversas constam em um relatório com 1.514 páginas de mensagens trocadas entre o casal entre outubro de 2024 e agosto de 2025. O material foi obtido pela Polícia Federal e encaminhado à CPMI do INSS.

Em uma das mensagens, Graeff menciona episódios de intimidade do casal. Um dos trechos que viralizou nas redes sociais mostra Vorcaro dizendo para a então namorada: a “peleleca vai estar com cabelo branco e eu chupando”.

A repercussão foi grande nas redes sociais e o termo citado na conversa chegou a figurar entre os assuntos mais comentados na plataforma X (antigo Twitter).

