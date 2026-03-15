Sérgio Moro vai a reduto de Ciro Gomes e provoca: "Onde está o bufão?"

Senador Sérgio Moro e ex-ministro Ciro Gomes - Foto: Montagem | Geraldo Magela/Agência Senado e Wilson Dias/Agência Brasil

O senador Sérgio Moro (União-PR) desafiou o ex-ministro e pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), durante visita a cidade de Sobral, interior do estado, no sábado, 14.

Em conversa com a imprensa, o congressista relembrou uma fala de Ciro em 2017, quando Moro ainda era juiz da Lava Jato. À época, ainda no PDT, Ciro afirmou que, se o mandassem prender no âmbito da operação, receberia as pessoas "na bala".

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“Ciro Gomes declarou que se eu viesse ao Ceará e a Sobral, viesse à terra dele, eu seria recebido com bala. Pois bem, estou aqui. E a gente não se intimida diante de valentões”, declarou Moro. “A gente vai onde quer que a gente queira, porque a gente não tem medo”, rebateu Sergio Moro.

Apoio a Girão

Na cidade localizada no noroeste do Ceará, Sergio Moro declarou apoio à pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do Estado. Ele voltou a provocar Ciro ao falar sobre o apoio ao colega da Câmara Alta.

"[Girão] é o único representante” [da direita] que tem a coragem de fazer esse enfrentamento. Para fazer isso tem que ter equilíbrio emocional", disparou Moro.

"Você não pode fazer isso entregando o governo a alguém que, primeiro, foi responsável pela vinda do PT, a instalação do PT no governo, e alguém que teve a audácia de dizer a mim que me receberia à bala aqui em Sobral. E onde está esse bufão agora para fazer essa mesma ameaça?”, questionou.