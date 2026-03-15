Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Sérgio Moro vai a reduto de Ciro Gomes e provoca: "Onde está o bufão?"

Senador relembrou fala de ex-ministro sobre ser "recebido à bala" no Ceará

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/03/2026 - 11:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Sérgio Moro e ex-ministro Ciro Gomes
Senador Sérgio Moro e ex-ministro Ciro Gomes -

O senador Sérgio Moro (União-PR) desafiou o ex-ministro e pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), durante visita a cidade de Sobral, interior do estado, no sábado, 14.

Em conversa com a imprensa, o congressista relembrou uma fala de Ciro em 2017, quando Moro ainda era juiz da Lava Jato. À época, ainda no PDT, Ciro afirmou que, se o mandassem prender no âmbito da operação, receberia as pessoas "na bala".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ciro Gomes declarou que se eu viesse ao Ceará e a Sobral, viesse à terra dele, eu seria recebido com bala. Pois bem, estou aqui. E a gente não se intimida diante de valentões”, declarou Moro. “A gente vai onde quer que a gente queira, porque a gente não tem medo”, rebateu Sergio Moro.

Leia Também:

ACM Neto declara apoio à candidatura de Sergio Moro em 26
Operação da PF revela escutas ilegais atribuídas a Sergio Moro
Preso, Bolsonaro sinaliza apoio a Ciro Gomes contra o PT
Ciro Gomes volta às origens e se filia ao PSDB

Apoio a Girão

Na cidade localizada no noroeste do Ceará, Sergio Moro declarou apoio à pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do Estado. Ele voltou a provocar Ciro ao falar sobre o apoio ao colega da Câmara Alta.

"[Girão] é o único representante” [da direita] que tem a coragem de fazer esse enfrentamento. Para fazer isso tem que ter equilíbrio emocional", disparou Moro.

"Você não pode fazer isso entregando o governo a alguém que, primeiro, foi responsável pela vinda do PT, a instalação do PT no governo, e alguém que teve a audácia de dizer a mim que me receberia à bala aqui em Sobral. E onde está esse bufão agora para fazer essa mesma ameaça?”, questionou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceará Ciro Gomes sergio moro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Sérgio Moro e ex-ministro Ciro Gomes
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Senador Sérgio Moro e ex-ministro Ciro Gomes
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Senador Sérgio Moro e ex-ministro Ciro Gomes
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Senador Sérgio Moro e ex-ministro Ciro Gomes
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x