Prefeituras no Brasil suspendem transporte público após alta do diesel

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Ônibus da frota municipal de Teresina (PI) - Foto: Divulgação /Setut

O conflito entre os Estados Unidos, Israel e Irã afetou o transporte público brasileiro. Por conta da falta de diesel e da alta neste combustível, algumas prefeituras anunciaram uma redução na oferta de ônibus para a população.

Na última sexta-feira, 13, alguns municípios como Teresina (PI) e São Leopoldo (RS) informaram que vão adotar algumas medidas para que não haja uma paralisação total dos coletivos.

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Entenda as medidas

São Leopoldo (RS)

No município do Rio Grande do Sul, a prefeitura confirmou uma redução da frota no último sábado, 14, e a suspensão do serviço no domingo, 15.

“No sábado, dia 14 de março de 2026, os horários do transporte público municipal operarão em regime emergencial. Já no domingo, dia 15 de março de 2026, não haverá circulação de ônibus no sistema de transporte público”, anunciou a prefeitura

De acordo com a administração municipal, uma entrega de combustíveis que aconteceria nesta sexta-feira, 13, acabou por não ser feita.

“A COLEO informou ainda que aguardava abastecimento para o dia de hoje (13/03), o que não ocorreu”, continuou.

Teresina (PI)

Já no município do Piauí, a Strans (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito) confirmou, nesta sexta-feira, 13, a redução da frota de ônibus de Teresina em 30%.

O motivo da redução do modal foi um aumento de quase 50% no valor do diesel, que, de acordo com a prefeitura local, pode comprometer o abastecimento dos veículos que circulam na capital.

Aumento do diesel

Neste último sábado, 14, a Petrobras confirmou um aumento no preço do Diesel vendido às distribuidoras.

A estatal afirmou o aumento de R$ 0,38 por litro no diesel A, resultado no valor médio de R$ 3,65 por litro.

Vale ressaltar que outros combustíveis não sofreram alterações.

Medidas do governo

Para reduzir o impacto final ao consumidor, o governo federal anunciou algumas medidas voltadas ao mercado de combustíveis.

As iniciativas foram assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e incluem mudanças tributárias e incentivos ao setor.

Entre as ações do governo federal está um decreto que zera alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, medida que representa redução estimada de R$ 0,32 por litro.

Somado a isso, uma medida provisória prevê o pagamento de subvenção de R$ 0,32 por litro para produtores e importadores do combustível.

Tributação da exportação de petróleo

Visando incentivar o refino no mercado interno e garantir o abastecimento, o governo federal ainda decretou uma tributação da exportação de petróleo.