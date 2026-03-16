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MUDANÇA

Confirmado! Modalidades do Pix são suspensas em todo o país a partir desta segunda

Os serviços não estão mais disponíveis a partir desta segunda-feira, 16

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/03/2026 - 11:50 h | Atualizada em 16/03/2026 - 12:26

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O serviço estava disponível em todas as casas lotéricas
O serviço estava disponível em todas as casas lotéricas -

Os serviços de Pix Saque e Pix Troco foram suspensos nas lotéricas da Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira, 16. Em nota, o banco informou que os clientes poderão realizar os saques através de outras modalidades existentes nas unidades.

“A Caixa informa que a suspensão dos serviços Pix Saque e Pix Troco nas Lotéricas entrará em vigor a partir de 16 de março”, iniciaram em nota, reforçando a decisão que havia sido previamente anunciada no início do mês.

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“Esclarecemos que os clientes do banco continuarão a realizar saques normalmente na rede lotérica, sem qualquer alteração. Todos os serviços disponíveis nas lotéricas podem ser consultados no site do banco”, concluiu o comunicado.

Apesar da explicação, a Caixa não informou publicamente os motivos da suspensão repentina dos serviços oferecidos nas casas lotéricas.

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Como os serviços funcionam?

Criados em 2022 pelo Banco Central, os serviços de Pix Saque e Pix Troco facilitavam a vida dos clientes que realizavam pagamentos diretamente nas casas lotéricas do Brasil.

Enquanto no Pix Saque o cliente realizava uma transferência via Pix para o estabelecimento e recebia o valor em dinheiro, no Pix Troco eles realizavam um pagamento por meio do Pix, com valor maior do que o real do produto, e recebiam a diferença em espécie.

Apesar da suspensão do serviço nas lotéricas, eles seguem em vigor para outros estabelecimentos habilitados, como supermercados, farmácias e lojas.

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Tags:

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