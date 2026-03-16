Imposto de Renda 2026: Saiba quando começa o prazo de envio de declaração

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- Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A declaração do Imposto de Renda de 2026, ano-base 2025, começa na próxima segunda-feira, 23, e termina no dia 29 de maio. O anúncio foi realizado durante uma coletiva do Ministério da Fazenda no YouTube, nesta segunda-feira, 16.

A entrega da declaração terá o valor mínimo de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.

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As mudanças na faixa de isenção do Imposto de Renda, para quem ganha até R$ 5 mil, e redução do imposto para quem recebe até R$ 7,35 mil, não têm efeito na declaração de ajuste anual de 2026.

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