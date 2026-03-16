Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Imposto de Renda 2026: Saiba quando começa o prazo de envio de declaração

Anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 16

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/03/2026 - 10:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Imposto de Renda 2026: Saiba quando começa o prazo de envio de declaração
-

A declaração do Imposto de Renda de 2026, ano-base 2025, começa na próxima segunda-feira, 23, e termina no dia 29 de maio. O anúncio foi realizado durante uma coletiva do Ministério da Fazenda no YouTube, nesta segunda-feira, 16.

A entrega da declaração terá o valor mínimo de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As mudanças na faixa de isenção do Imposto de Renda, para quem ganha até R$ 5 mil, e redução do imposto para quem recebe até R$ 7,35 mil, não têm efeito na declaração de ajuste anual de 2026.

Leia Também:

Imposto de Renda 2026: quem ganha até R$ 5 mil já está isento? Entenda
Imposto de Renda 2026: calendário oficial ganha novidade importante
Imposto de Renda 2026: saiba se gastos no cartão de crédito podem levar à malha fina

Confira principais novidades de 2026

  • Atualização dos critérios de obrigatoriedade;
  • Antecipação do pagamento de restituições;
  • Evolução da declaração on-line - Meu Imposto de Renda;
  • Evolução da pré-preenchida;
  • Lote especial de restituição automática de 2025 - Cashback IRPF;
  • Retorno das lives do IRPF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia Imposto de Renda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

x