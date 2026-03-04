BRASIL
Imposto de Renda 2026: calendário oficial ganha novidade importante
45,64 milhões de pessoas físicas entregaram a declaração em 2025
Por Victoria Isabel
A Receita Federal anunciou que vai apresentar, no dia 16 de março, as regras do Imposto de Renda 2026. A divulgação marca o início oficial do calendário da declaração. A previsão é que o prazo de entrega comece no mesmo dia e siga até 29 de maio, mantendo o período de pouco mais de dois meses adotado nos últimos anos.
A coletiva será realizada no auditório do Ministério da Fazenda, em Brasília, e transmitida ao vivo pelo canal oficial da pasta no YouTube. A confirmação do cronograma será feita durante o anúncio.
Na coletiva, a Receita deve detalhar os critérios de obrigatoriedade, o calendário de restituições, possíveis mudanças na tabela do IR, além de novidades no programa gerador da declaração e na versão pré-preenchida. Também são esperadas orientações sobre investimentos, criptoativos e rendimentos no exterior.
O anúncio ocorre em meio a discussões sobre atualização da tabela e ampliação da faixa de isenção, mudanças que podem impactar diretamente o número de contribuintes obrigados a declarar e o valor pago ao Fisco.
Dados mais recentes da Receita Federal indicam que 45,64 milhões de pessoas físicas entregaram a declaração do Imposto de Renda em 2025. O número representa cerca de 41% da população economicamente ativa (PEA), que totalizava 110,7 milhões de pessoas em fevereiro do ano passado, segundo o IBGE.
Quem é obrigado a declarar
Deverá ser obrigado a declarar, em 2026, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Esse valor ainda é uma estimativa, a ser confirmada posteriormente pela Receita Federal.
Em 2025, foi obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024.
