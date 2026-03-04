Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Imposto de Renda 2026: calendário oficial ganha novidade importante

45,64 milhões de pessoas físicas entregaram a declaração em 2025

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/03/2026 - 12:56 h | Atualizada em 04/03/2026 - 13:59

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imposto de Renda 2026
Imposto de Renda 2026 -

A Receita Federal anunciou que vai apresentar, no dia 16 de março, as regras do Imposto de Renda 2026. A divulgação marca o início oficial do calendário da declaração. A previsão é que o prazo de entrega comece no mesmo dia e siga até 29 de maio, mantendo o período de pouco mais de dois meses adotado nos últimos anos.

A coletiva será realizada no auditório do Ministério da Fazenda, em Brasília, e transmitida ao vivo pelo canal oficial da pasta no YouTube. A confirmação do cronograma será feita durante o anúncio.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na coletiva, a Receita deve detalhar os critérios de obrigatoriedade, o calendário de restituições, possíveis mudanças na tabela do IR, além de novidades no programa gerador da declaração e na versão pré-preenchida. Também são esperadas orientações sobre investimentos, criptoativos e rendimentos no exterior.

Leia Também:

Lulinha e Messias: entenda o racha na relação entre Alcolumbre e Lula
Banco Master: Daniel Vorcaro volta a ser preso pela Polícia Federal
PEC que reduz maioridade penal pode ser votada nesta quarta-feira

O anúncio ocorre em meio a discussões sobre atualização da tabela e ampliação da faixa de isenção, mudanças que podem impactar diretamente o número de contribuintes obrigados a declarar e o valor pago ao Fisco.

Dados mais recentes da Receita Federal indicam que 45,64 milhões de pessoas físicas entregaram a declaração do Imposto de Renda em 2025. O número representa cerca de 41% da população economicamente ativa (PEA), que totalizava 110,7 milhões de pessoas em fevereiro do ano passado, segundo o IBGE.

Quem é obrigado a declarar

Deverá ser obrigado a declarar, em 2026, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Esse valor ainda é uma estimativa, a ser confirmada posteriormente pela Receita Federal.

Em 2025, foi obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Imposto de Renda IR Receita Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imposto de Renda 2026
Play

Vídeo: pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’

Imposto de Renda 2026
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Imposto de Renda 2026
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Imposto de Renda 2026
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x