IMPOSTO DE RENDA
Imposto de Renda 2026: veja quem é obrigado a declarar e qual o novo limite de renda
Valor foi atualizado pela Receita Federal em 2026
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 está chegando. A Receita Federal atualizou o valor dos rendimentos tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração, que começa na próxima segunda-feira, 23.
Segundo informações do órgão, os trabalhadores urbanos precisam ter recebido rendimentos tributáveis de pelo menos R$ 35.584 em 2025, para serem obrigados a declarar o IRPF.
Já os trabalhadores rurais precisam ter acumulado uma receita bruta de R$ 177.920 para a declaração de 2026, com valores baseados no ano-calendário de 2025. Os que obtiveram rendimentos abaixo destes valores não precisam realizar a declaração.
Leia Também:
Outras regras para os trabalhadores urbanos
O documento da Receita Federal também estabelece outras regras para os rendimentos dos trabalhadores urbanos em 2026. Dentre elas estão:
- Recebimento de rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00
- Ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto
- Realização de operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e outras, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 ou com apuração de ganhos líquidos
Regras para trabalhadores rurais
Os trabalhadores rurais contam com critérios parecidos com relação ao valor de receita cumulado no último ano. São eles:
- Posse ou propriedade de bens ou direitos, de valor total superior a R$ 800.000,00, até o dia 31 de dezembro de 2025
- Trabalhadores que pretendam compensar prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025 na declaração atual
Qual o prazo para declarar o IRPF?
O prazo de declaração do Imposto de Renda começa na próxima segunda-feira, 23, e termina no dia 29 de maio de 2026. Já o pagamento dos lotes de restituição começa no dia 29 de maio e vai até 28 de agosto, em lotes.
O primeiro lote está previsto para 29 de maio de 2026, o segundo para 30 de junho, o terceiro para 31 de julho e o quarto para 28 de agosto.
Qual o prazo para a declaração do Imposto de Renda em 2026?O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026 começa em 23 de abril e vai até 29 de maio de 2026.
Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2026?São obrigados a declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis de R$ 35.584 (trabalhadores urbanos) ou R$ 177.920 (trabalhadores rurais) em 2025.
Quais são as regras adicionais para trabalhadores urbanos na declaração?Trabalhadores urbanos devem declarar se tiveram rendimentos isentos que somaram mais de R$ 200.000, ou se realizaram ganho de capital acima de R$ 40.000 em alienação de bens.
Quais critérios devem ser observados pelos trabalhadores rurais?Os trabalhadores rurais precisam atentar para a posse de bens que totalizem mais de R$ 800.000 e também para a compensação de prejuízos de anos anteriores.
Como funcionará a restituição do Imposto de Renda em 2026?A restituição será feita em lotes, com o primeiro previsto para 29 de maio de 2026 e os seguintes nos meses de junho, julho e agosto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes