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IMPOSTO DE RENDA

Imposto de Renda 2026: veja quem é obrigado a declarar e qual o novo limite de renda

Valor foi atualizado pela Receita Federal em 2026

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/03/2026 - 10:51 h | Atualizada em 16/03/2026 - 11:09

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A declaração do imposto começa na próxima semana
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O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 está chegando. A Receita Federal atualizou o valor dos rendimentos tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração, que começa na próxima segunda-feira, 23.

Segundo informações do órgão, os trabalhadores urbanos precisam ter recebido rendimentos tributáveis de pelo menos R$ 35.584 em 2025, para serem obrigados a declarar o IRPF.

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Já os trabalhadores rurais precisam ter acumulado uma receita bruta de R$ 177.920 para a declaração de 2026, com valores baseados no ano-calendário de 2025. Os que obtiveram rendimentos abaixo destes valores não precisam realizar a declaração.

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Outras regras para os trabalhadores urbanos

O documento da Receita Federal também estabelece outras regras para os rendimentos dos trabalhadores urbanos em 2026. Dentre elas estão:

  • Recebimento de rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00
  • Ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto
  • Realização de operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e outras, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 ou com apuração de ganhos líquidos

Regras para trabalhadores rurais

Os trabalhadores rurais contam com critérios parecidos com relação ao valor de receita cumulado no último ano. São eles:

  • Posse ou propriedade de bens ou direitos, de valor total superior a R$ 800.000,00, até o dia 31 de dezembro de 2025
  • Trabalhadores que pretendam compensar prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025 na declaração atual

Qual o prazo para declarar o IRPF?

O prazo de declaração do Imposto de Renda começa na próxima segunda-feira, 23, e termina no dia 29 de maio de 2026. Já o pagamento dos lotes de restituição começa no dia 29 de maio e vai até 28 de agosto, em lotes.

O primeiro lote está previsto para 29 de maio de 2026, o segundo para 30 de junho, o terceiro para 31 de julho e o quarto para 28 de agosto.

Qual o prazo para a declaração do Imposto de Renda em 2026?

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026 começa em 23 de abril e vai até 29 de maio de 2026.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2026?

São obrigados a declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis de R$ 35.584 (trabalhadores urbanos) ou R$ 177.920 (trabalhadores rurais) em 2025.

Quais são as regras adicionais para trabalhadores urbanos na declaração?

Trabalhadores urbanos devem declarar se tiveram rendimentos isentos que somaram mais de R$ 200.000, ou se realizaram ganho de capital acima de R$ 40.000 em alienação de bens.

Quais critérios devem ser observados pelos trabalhadores rurais?

Os trabalhadores rurais precisam atentar para a posse de bens que totalizem mais de R$ 800.000 e também para a compensação de prejuízos de anos anteriores.

Como funcionará a restituição do Imposto de Renda em 2026?

A restituição será feita em lotes, com o primeiro previsto para 29 de maio de 2026 e os seguintes nos meses de junho, julho e agosto.

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Tags:

economia Imposto de Renda IRPF

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