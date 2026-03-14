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ECONOMIA

INSS antecipa benefício para mais de 170 mil brasileiros neste mês

Medida foi publicada em portaria emergencial

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/03/2026 - 16:47 h

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Imagem ilustrativa da imagem INSS antecipa benefício para mais de 170 mil brasileiros neste mês
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O governo federal autorizou a antecipação do pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para segurados que vivem em cidades de Minas Gerais atingidas por fortes chuvas. A medida foi publicada em portaria emergencial e deve beneficiar cerca de 172 mil aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência.

A antecipação vale para moradores de cidades de Minas Gerais que tiveram situação de calamidade pública reconhecida após temporais que provocaram alagamentos, deslizamentos e danos a imóveis, sendo elas:

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  • Juiz de Fora;
  • Ubá;
  • Matias Barbosa

Segundo o governo, o objetivo é garantir acesso mais rápido ao benefício para famílias afetadas pelos prejuízos causados pelas chuvas.

Datas de pagamento

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão o benefício depositado no dia 25 de março, independentemente do número final do benefício. Já quem recebe acima do piso previdenciário terá o pagamento antecipado para 1º de abril.

O depósito será realizado automaticamente, sem necessidade de solicitação por parte dos beneficiários.

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Adiantamento de renda

Além da antecipação do calendário, o governo também autorizou um adiantamento equivalente a uma renda mensal extra para beneficiários permanentes que residem nas cidades atingidas.

O valor poderá ser devolvido em até 36 parcelas, com início do desconto três meses após o pagamento. Benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária, salário-maternidade e auxílio-reclusão, não entram na medida.

Consulta do benefício

Os segurados podem verificar as informações sobre o pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central 135.

A antecipação do benefício é uma medida adotada pelo governo em situações de calamidade para garantir apoio financeiro imediato às famílias atingidas.

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Tags:

governo federal INSS Previdência Social

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