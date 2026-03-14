Diesel fica mais caro a partir deste sábado e e impacto pode chegar aos postos

O último ajuste no valor do diesel para as distribuidoras havia ocorrido em 6 de maio de 2025 - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Começa a valer neste sábado, 14, o reajuste no preço do diesel vendido às distribuidoras pela Petrobras. A estatal confirmou aumento de R$ 0,38 por litro no diesel A, fazendo com que o valor médio passe a ser de R$ 3,65 por litro. Apesar da mudança, os demais combustíveis não sofreram alteração.

Segundo a companhia, considerando a mistura obrigatória de 85% de diesel A com 15% de biodiesel — que forma o diesel B comercializado nos postos — o reajuste representa um aumento de cerca de R$ 0,32 por litro ao consumidor. Com isso, a participação média da Petrobras no preço final do diesel vendido nas bombas passa a ser de aproximadamente R$ 3,10 por litro.

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O último ajuste no valor do diesel para as distribuidoras havia ocorrido em 6 de maio de 2025, quando houve redução no preço. Já o último aumento havia sido registrado em 1º de fevereiro de 2025. De acordo com a empresa, portanto, o reajuste anunciado agora acontece após mais de 300 dias desde a última alteração e mais de 400 dias desde o último aumento.

A Petrobras também ressaltou que, mesmo com o novo reajuste, o preço do diesel acumula queda significativa desde o início do atual governo. Segundo a estatal, "Mesmo após essa atualização, no acumulado desde dezembro de 2022, os preços de diesel A vendidos às distribuidoras registram redução acumulada de R$ 0,84 por litro, o equivalente a uma queda de 29,6%, considerada a inflação do período", informou a companhia.

O aumento ocorre em meio à pressão internacional sobre o preço do petróleo. Em maio de 2025, o barril da commodity era negociado em torno de US$ 60, mas conflitos recentes no Oriente Médio elevaram o valor para mais de US$ 100, encarecendo a matéria-prima utilizada na produção de combustíveis.

Para reduzir o impacto ao consumidor final, o governo federal anunciou nesta semana uma série de medidas voltadas ao mercado de combustíveis. As iniciativas foram assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e incluem mudanças tributárias e incentivos ao setor.

Entre as ações está um decreto que zera as alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, medida que representa redução estimada de R$ 0,32 por litro. Além disso, uma medida provisória prevê o pagamento de subvenção de R$ 0,32 por litro para produtores e importadores do combustível.

O pacote também prevê a tributação da exportação de petróleo, com o objetivo de incentivar o refino no mercado interno e garantir o abastecimento, além de um decreto que obriga postos de combustíveis a exibirem sinalização clara informando aos consumidores a redução de tributos federais e o impacto da subvenção no preço final.

A estatal também informou que pretende aderir ao programa de subvenção econômica criado pelo governo federal. A iniciativa prevê pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas que participarem do programa, instituído pela Medida Provisória nº 1.340, publicada em 12 de março de 2026.

A adesão, entretanto, ainda depende da publicação dos instrumentos regulatórios pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que irá definir o preço de referência necessário para a operacionalização da política.

Segundo a Petrobras, ao considerar o reajuste anunciado e o potencial benefício da subvenção, o efeito combinado pode chegar a R$ 0,70 por litro. Ainda assim, a empresa afirma que o impacto ao consumidor tende a ser amenizado pelas medidas tributárias adotadas pelo governo federal.

Por fim, a companhia lembra que o valor pago pelo motorista nos postos não depende apenas do preço praticado pela Petrobras. O preço final inclui ainda custos e margens de distribuidoras e revendedores, impostos federais como Cide, PIS/Pasep e Cofins, além do ICMS estadual, cuja alíquota varia de acordo com cada unidade da federação.