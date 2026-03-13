Salvador sedia 6º Fórum de Gestores da Agricultura da Bahia e lança Prêmio INOVAGRO

Evento acontece de 23 a 25 de março, em Salvador - Foto: Divulgação

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia promove, entre os dias 23 e 25 de março, em Salvador, a sexta edição do Fórum de Gestores da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (FEAGRI). O encontro será realizado no Centro de Convenções de Salvador e deve reunir cerca de 500 participantes, incluindo secretários municipais, especialistas e representantes do setor produtivo vindos de diferentes regiões do estado.

O evento tem como foco principal discutir estratégias e fortalecer o desenvolvimento da agropecuária baiana, criando um espaço de diálogo entre gestores públicos e profissionais ligados ao campo.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta edição, a programação contará com novidades voltadas ao apoio direto às administrações municipais e à valorização de iniciativas inovadoras no setor rural. Entre elas está o Prêmio INOVAGRO, criado para reconhecer projetos e práticas inovadoras desenvolvidas por secretarias municipais de agricultura em diversas cidades da Bahia.

Outra ação prevista é a implantação do Serviço de Atendimento aos Municípios (SAM). Durante todo o fórum, o serviço oferecerá orientação direta às prefeituras e equipes técnicas, apresentando informações sobre programas, projetos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural no estado.

“Construímos esse evento de forma coletiva, com novidades importantes e expectativa de público recorde. Com o lançamento do Prêmio INOVAGRO e do SAM, ampliamos o apoio às prefeituras e valorizamos iniciativas que estão transformando a agricultura nos municípios baianos”, destaca o secretário de Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo.

Abertura e programação

A abertura oficial do FEAGRI será na segunda-feira (23), às 17h. Na ocasião, serão lançados o Prêmio INOVAGRO e o Serviço de Atendimento aos Municípios, além da entrega dos Certificados de Adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) para quatro consórcios públicos intermunicipais.

Nos dias 24 e 25 de março, a programação concentra oito plenárias temáticas voltadas aos principais desafios da gestão agropecuária municipal.

Na terça-feira (24), os debates abordam Regularização Fundiária (9h), Pagamento por Serviços Ambientais – PSA (11h), Utilização de Águas Inservíveis (14h) e Outorga d’Água (16h).

Já na quarta-feira (25), os temas incluem Logística Reversa (9h), Plano ABC+ (11h), Planejamento Agropecuário Municipal e Políticas Integradas (14h) e Captação de Recursos e Estruturação de Projetos Municipais (16h).

Além das plenárias, o evento também contará com reuniões com os 14 consórcios intermunicipais, encontros das câmaras setoriais de Citrus e Dendê, e atendimento contínuo do SAM às prefeituras participantes.

O encerramento do fórum acontece na quarta-feira (25), às 18h, com a cerimônia de entrega do Prêmio INOVAGRO, que reconhecerá experiências inovadoras desenvolvidas nos municípios