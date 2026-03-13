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Camaçari deve receber quase R$ 1 bilhão em obras do Novo PAC

Entre os principais projetos estão policlínica e novo centro de reabilitação

Ane Catarine

Por Ane Catarine

13/03/2026 - 12:59 h | Atualizada em 13/03/2026 - 17:20

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Primeira policlínica do Novo PAC
Primeira policlínica do Novo PAC -

O município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, deve receber quase R$ 1 bilhão em investimentos do Novo PAC, programa federal que prevê obras nas áreas de saúde, saneamento, educação e infraestrutura urbana.

Entre os principais projetos no município está a construção de uma policlínica regional, que será a primeira do projeto no país e deve ampliar a oferta de consultas e exames especializados para a população.

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A unidade está com 78% das obras concluídas e recebeu investimento de cerca de R$ 30 milhões.

A unidade está com 78% das obras concluídas
A unidade está com 78% das obras concluídas | Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Quando inaugurada, passará a integrar a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento em diversas especialidades médicas, além de exames laboratoriais e de imagem.

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a expectativa é que a nova estrutura seja entregue em junho e reduza a necessidade de deslocamento de pacientes para unidades em cidades vizinhas, como Simões Filho, ampliando o acesso a diagnósticos e consultas especializadas na própria cidade.

“Esta será a primeira policlínica do Novo PAC a ser inaugurada no Brasil. O presidente Lula abraçou a ideia e outras oito policlínicas estão em curso aqui na Bahia. Espero que a inauguração, já prevista para junho, possa contar com a presença do presidente Lula”, completou o ministro.

Imagem ilustrativa da imagem Camaçari deve receber quase R$ 1 bilhão em obras do Novo PAC
| Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Novo centro de reabilitação

Além da policlínica, o município também deve receber um Centro de Reabilitação, voltado ao atendimento de pacientes que necessitam de tratamento multidisciplinar.

A unidade deve oferecer serviços como fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional. A previsão é que as obras sejam iniciadas nos próximos meses.

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Obras de saneamento e urbanização

O pacote de investimentos do Novo PAC também inclui obras de saneamento básico, reurbanização e macrodrenagem, que somam cerca de R$ 300 milhões. As intervenções devem priorizar áreas com histórico de alagamentos e problemas de infraestrutura urbana.

Segundo o governo federal, também estão previstos sete novos centros de educação infantil, além de obras de contenção de encostas e melhorias na infraestrutura urbana em diferentes bairros da cidade.

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Bahia camaçari Novo PAC

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