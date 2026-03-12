BYD anuncia 3 mil novos empregos para fábrica de Camaçari

Fábrica da BYD em Camaçari vai ganhar reforço de 3 mil trabalhadores. - Foto: Divulgação | BYD

A BYD anunciou, nesta quinta-feira, 12, a ampliação das contratações na fábrica da montadora em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador. Com a iniciativa, mais 3 mil novos empregos serão gerados no setor automotivo na Bahia.

A iniciativa se soma aos mais de R$ 5,5 bilhões que a empresa já está investindo no Brasil. O anúncio foi feito pela CEO da BYD Américas, Stella Li, no gabinete do presidente Lula. Estiveram presentes no encontro o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o senador Jaques Wagner.

Em postagem nas redes sociais, Lula elogiou a iniciativa da montadora chinesa e comemorou a novidade. O mandatário projetou o aumento da exportação de veículos produzidos na Bahia para a América Latina e, quem sabe, até mesmo para a Europa.

“Quando a BYD veio para o Brasil, muita gente jogava desconfiança nesse projeto chinês de produzir carro elétrico. O dado concreto é que passado dois anos a BYD está cumprindo tudo aquilo que prometeu ao Governo da Bahia e tudo aquilo que conversou com o Governo Federal. Estamos muito otimistas porque daqui do Brasil a gente vai ter produção para exportar para a Argentina, para o México e quiçá, depois do acordo que nós fizemos do Mercosul-União Europeia daqui do Brasil, a China comece a vender carro para a União Europeia", disse o presidente.

Permanência no Brasil

O anúncio põe fim de uma vez as especulações que davam conta da saída da montadora do Brasil. A possibilidade já havia sido rechaçada pelo diretor de produto da BYD, Alexandre Aquino, em entrevista recente ao Portal A TARDE, durante a inauguração do Vision Center em São Paulo, espaço tecnológico que servirá como hub de inovação da marca no país.

O diretor destacou que o Brasil é atualmente o principal mercado da BYD fora da China e que a estrutura em desenvolvimento, incluindo a planta industrial em Camaçari, na Bahia, é prova do compromisso de longo prazo.

"Não existe chance da BYD sair do Brasil. Pelo contrário, estamos fincando raízes cada vez mais profundas", afirmou.