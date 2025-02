Executiva da BYD, Stella Li, é eleita Personalidade Mundial do Ano

Stella Li - Foto: Divulgação

A Vice-Presidente Executiva da BYD, Stella Li, foi eleita pela World Car Awards como a “Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo 2025”. A escolha, feita por jornalistas do setor em todo o mundo, se dá pelo forte crescimento da montadora chinesa, atualmente líder global em veículos eletrificados.

Parte da renomada premiação, o título de Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo é destinado a pessoas que fizeram contribuições significativas para a indústria automotiva no ano anterior. O comitê seleciona os principais candidatos e o vencedor é escolhido por um júri composto por 96 jornalistas especializados, representando 30 países.

Entre os premiados anteriores estão figuras ilustres como o designer de Fórmula 1 Adrian Neway e o presidente da Toyota, Akio Toyoda.

A executiva Stella Li conquistou o prêmio após um ano de grande sucesso para a BYD. Além do excelente desempenho em vendas na China, os veículos eletrificados da empresa conquistaram uma participação significativa em mercado como Brasil e México.

A BYD também registrou forte expansão em regiões estratégicas como a Europa, alcançando importantes marcos de produção.

Em novembro de 2024, a greentech atingiu a marca de 10 milhões de veículos de nova energia produzidos – um feito inédito no setor. Atualmente, a BYD emprega mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo, incluindo mais de 110 mil profissionais dedicados à pesquisa e desenvolvimento.

“É uma grande honra receber um reconhecimento tão prestigiado. Este prêmio é resultado do trabalho excepcional dos 110 mil engenheiros de P&D da BYD, que se dedicam a entregar as mais avançadas tecnologias, refletidas nos veículos elétricos e na tecnologia Super Híbrida DM-I. Sinto muito orgulho de contribuir para levar essas tecnologias sustentáveis ao maior número possível de consumidores ao redor do mundo”, comenta Stella Li, expressando sua gratidão ao receber o prêmio.

“Stella Li impressionou o painel de jurados com seu trabalho excepcional como figura-chave no contínuo crescimento global da BYD. Sua visão e determinação fizeram com que a BYD se tornasse um player importante no cenário automotivo em um curto período, e sua influência não é vista apenas dentro da BYD, mas em toda a indústria automotiva. Estamos honrados em anunciar Stella como a Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo do World Car 2025”, comentou Jens Meiners, presidente emérito do World Car Awards.

A Personalidade Mundial do Ano no Setor Automotivo é parte do The Road to the World Car Awards, uma jornada que leva os jurados por um extenso período de test-drives e votação. Agora em seu 21º ano, o World Car of the Year Awards acontece em uma cerimônia no Auto Show Internacional de Nova Iorque, em abril. Além do prêmio de Stella Li, produtos da BYD também estão sendo reconhecidos em 2025: o Dolphin Mini foi selecionado para a categoria de Carro Urbano Mundial do Ano.